OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a tenu aujourd'hui sa deuxième Publication trimestrielle de 2026. Le BSIF continue d'assurer un encadrement renforcé des risques prépondérants pesant sur le système financier canadien (surtout le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque lié à la gouvernance) tout en adoptant une approche mesurée et rigoureuse à l'égard de l'élaboration de politiques. La résilience n'est pas quelque chose de figé : il faut constamment être à l'affût de l'évolution des risques, faire preuve de rigueur en matière de prise de décisions et savoir s'adapter à la conjoncture.

Ainsi, le BSIF s'attarde sur les aspects les plus importants qui auront le plus grand effet. La Publication trimestrielle d'aujourd'hui met de l'avant des projets qui renforcent les cadres de surveillance fondamentaux et favorisent l'instauration d'un environnement réglementaire efficace et modernisé.

Les annonces faites aujourd'hui portent sur les sujets suivants :

Le BSIF entreprendra aussi des analyses préliminaires pour déterminer si les coefficients de risque d'assurance prévus dans le Test du capital minimal (qui demeurent sensiblement inchangés depuis plus d'une décennie) sont toujours adaptés à l'environnement de risque actuel.

Citation

« Dans un environnement qui ne cesse de gagner en complexité et en incertitude, la résilience du système financier est l'une de ses grandes forces. Cette Publication trimestrielle reflète l'importance que nous accordons aux aspects fondamentaux (notamment de solides réserves de fonds propres, des liquidités suffisantes, une gouvernance efficace du risque et la transparence), et le maintien de notre approche rigoureuse et proportionnelle en matière de surveillance. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le 4 juin 2026, le BSIF tiendra une Journée d'information virtuelle pour présenter les sujets énumérés ci-dessus et pour répondre aux questions des participants. Nous invitons les parties prenantes à s'y inscrire .

. La Publication trimestrielle d'aujourd'hui s'appuie sur les priorités qu'énonce le BSIF dans le Regard annuel sur le risque et sa mise à jour semestrielle, publications qui présentent les risques qui pèsent le plus lourdement sur le système financier canadien.

et sa mise à jour semestrielle, publications qui présentent les risques qui pèsent le plus lourdement sur le système financier canadien. Depuis août 2024, le BSIF simplifie la manière dont il publie ses consignes au moyen de ses Publications trimestrielles qui sont suivies, 2 semaines plus tard, d'une Journée d'information. Cette approche assure transparence et prévisibilité. Vous pouvez consulter le calendrier de publication des politiques et des annonces du BSIF pour en savoir plus.

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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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