Nouvelles fournies parBureau du surintendant des institutions financières
21 mai, 2026, 09:02 ET
OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a tenu aujourd'hui sa deuxième Publication trimestrielle de 2026. Le BSIF continue d'assurer un encadrement renforcé des risques prépondérants pesant sur le système financier canadien (surtout le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque lié à la gouvernance) tout en adoptant une approche mesurée et rigoureuse à l'égard de l'élaboration de politiques. La résilience n'est pas quelque chose de figé : il faut constamment être à l'affût de l'évolution des risques, faire preuve de rigueur en matière de prise de décisions et savoir s'adapter à la conjoncture.
Ainsi, le BSIF s'attarde sur les aspects les plus importants qui auront le plus grand effet. La Publication trimestrielle d'aujourd'hui met de l'avant des projets qui renforcent les cadres de surveillance fondamentaux et favorisent l'instauration d'un environnement réglementaire efficace et modernisé.
Les annonces faites aujourd'hui portent sur les sujets suivants :
- État de préparation à des pressions sur les liquidités et évaluation
- Dans la version à l'étude de la ligne directrice Normes de liquidité (2027), le BSIF propose des révisions ciblées qui viennent clarifier les normes de liquidé et favoriser leur application uniforme, tout en veillant à ce que les normes demeurent fondées sur le risque et proportionnelles.
- Dans la version à l'étude de la ligne directrice Processus interne d'évaluation de l'adéquation des liquidités, le BSIF prévoit une structure claire pour que les institutions puissent évaluer et gérer leurs risques de liquidité, et produire des rapports à cet égard, d'une façon qui se veut proportionnelle à leur taille, à leur complexité et à leur profil de risque. Cette nouvelle ligne directrice favorise aussi l'adoption d'une approche cohérente quant aux examens du BSIF ciblant le risque de liquidité.
- Fonds propres et risque de concentration sur une même contrepartie
- Dans la version à l'étude de la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs, le BSIF propose des révisions afin de garantir que les risques liés à cette catégorie d'actifs en évolution continuent d'être encadrés par des mesures de protection adéquates.
- Dans la version à l'étude de la ligne directrice B-2, Limites régissant les expositions importantes pour les petites et moyennes banques, le BSIF propose des révisions pour veiller à ce que le cadre demeure moderne et qu'il continue de refléter l'environnement de risque actuel.
- Gestion du risque de taux d'intérêt et communication à cet égard
- Les révisions proposées à la ligne directrice Attentes en matière de communication au titre du troisième pilier qui ont trait au risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire permettront d'améliorer la transparence et de favoriser la rigueur au sein du marché.
- Les révisions proposées à la ligne directrice B-12, Gestion du risque de taux d'intérêt, garantiront que les scénarios de choc de taux d'intérêt et les méthodes sous-jacentes demeurent actuels, sensibles au risque et harmonisés avec les normes internationales.
- Gouvernance, intervention rapide et transparence
- Le BSIF a actualisé le Guide d'intervention auprès des institutions de dépôts fédérales pour y intégrer son mandat élargi en matière d'intégrité et de sécurité et le mettre au diapason de sa propension à prendre des risques et du Cadre de surveillance.
- Comme cela a été annoncé dans le budget de 2023, le BSIF améliore la transparence en établissant des consignes applicables à la communication publique des expositions sur crypto-actifs.
Le BSIF entreprendra aussi des analyses préliminaires pour déterminer si les coefficients de risque d'assurance prévus dans le Test du capital minimal (qui demeurent sensiblement inchangés depuis plus d'une décennie) sont toujours adaptés à l'environnement de risque actuel.
Citation
« Dans un environnement qui ne cesse de gagner en complexité et en incertitude, la résilience du système financier est l'une de ses grandes forces. Cette Publication trimestrielle reflète l'importance que nous accordons aux aspects fondamentaux (notamment de solides réserves de fonds propres, des liquidités suffisantes, une gouvernance efficace du risque et la transparence), et le maintien de notre approche rigoureuse et proportionnelle en matière de surveillance. »
- Peter Routledge, surintendant des institutions financières
Faits en bref
- Le 4 juin 2026, le BSIF tiendra une Journée d'information virtuelle pour présenter les sujets énumérés ci-dessus et pour répondre aux questions des participants. Nous invitons les parties prenantes à s'y inscrire.
- La Publication trimestrielle d'aujourd'hui s'appuie sur les priorités qu'énonce le BSIF dans le Regard annuel sur le risque et sa mise à jour semestrielle, publications qui présentent les risques qui pèsent le plus lourdement sur le système financier canadien.
- Depuis août 2024, le BSIF simplifie la manière dont il publie ses consignes au moyen de ses Publications trimestrielles qui sont suivies, 2 semaines plus tard, d'une Journée d'information. Cette approche assure transparence et prévisibilité. Vous pouvez consulter le calendrier de publication des politiques et des annonces du BSIF pour en savoir plus.
Liens utiles
- Allocution pour la Journée de la Publication trimestrielle du BSIF
- Version à l'étude de la ligne directrice Normes de liquidité (NL) de 2027
- Version à l'étude de la ligne directrice Processus interne d'évaluation de l'adéquation des liquidités (PIEAFP)
- Version à l'étude de la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs (banques) (2027)
- Version à l'étude de la ligne directrice B-2, Limites régissant les expositions importantes
- Version à l'étude des attentes en matière de communication au titre du troisième pilier à l'égard du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB)
- Version à l'étude de la ligne directrice B-12, Gestion du risque de taux d'intérêt
- Révision du Guide d'intervention auprès des institutions de dépôts fédérales
- Inscription à la Journée d'information
SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières
Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 343-550-9373
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