OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - La semaine dernière, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont tenu conjointement une table ronde réunissant de hauts représentants de cabinets d'audit, d'organismes professionnels de comptabilité, d'organismes de normalisation et d'organismes de réglementation.

« Le surintendant des institutions financières, Peter Routledge, à la Table ronde canadienne sur la qualité de l’audit. » (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

Les participants ont ainsi eu l'occasion d'échanger leurs points de vue sur les risques qui pèsent sur la qualité de l'audit et l'importance de la qualité des audits d'états financiers pour le maintien de la crédibilité des marchés financiers canadiens et de la confiance qu'on leur accorde. La discussion a porté sur les tendances émergentes, l'évolution de l'environnement de risque et les moyens de renforcer la confiance du public à l'égard de l'information financière.

Sujets abordés cette année :

Risques actuels et émergents, ainsi que leurs implications pour la qualité de l'audit

Évolution rapide de la technologie, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Gouvernance, culture et éthique dans les cabinets d'audit et l'ensemble de l'écosystème de déclaration réglementaire

Risques de fraude liés aux crimes financiers, aux tensions géopolitiques, aux avancées technologiques et à la dépendance aux tiers

Attentes et difficultés que comportent l'audit et l'évaluation des informations à fournir dans les états financiers dans un environnement volatil

Lors de la table ronde, on a souligné l'importance d'une collaboration continue entre les organismes de réglementation et les professionnels de l'audit pour favoriser des audits de haute qualité et maintenir la confiance du public à l'égard de l'information financière à l'échelle des marchés financiers canadiens.

Principaux points à retenir

Le système financier canadien demeure résilient, mais compte tenu de l'environnement de risque plus complexe et dynamique, il est essentiel de cerner et de traiter en priorité les risques actuels et émergents les plus importants.

Les auditeurs externes jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'intégrité et de la fiabilité de l'information financière, et de la confiance qu'on y accorde, surtout dans un contexte d'incertitude accrue et de hausse des volumes d'information.

Une coordination de la réglementation et des consignes claires en lien avec les risques actuels et émergents permettent de réduire les chevauchements de règles, de favoriser une solide gestion du risque, et de jeter les bases d'une croissance durable.

La technologie évolue rapidement; d es domaines comme l'IA changent la façon dont les décisions sont prises - à la fois source de possibilités et de nouveaux risques. Les organismes de réglementation poursuivent la modernisation de leurs approches pour suivre le rythme tandis que les cabinets d'audit adoptent rapidement de nouvelles technologies qui peuvent améliorer la qualité de l'audit sans pour autant réduire le degré de scepticisme appliqué.

Les organismes de réglementation poursuivent la modernisation de leurs approches pour suivre le rythme tandis que les cabinets d'audit adoptent rapidement de nouvelles technologies qui peuvent améliorer la qualité de l'audit sans pour autant réduire le degré de scepticisme appliqué. Les lacunes en matière de gouvernance, de culture et d'éthique peuvent se traduisent par des ruptures de confiance au sein de n'importe quelle organisation . Étant donné que les auditeurs jouent un rôle essentiel de contrôleur, il est primordial qu'ils exercent une supervision efficace, qu'ils rendent des comptes en toute transparence et qu'ils portent un jugement éthique.

. Étant donné que les auditeurs jouent un rôle essentiel de contrôleur, il est primordial qu'ils exercent une supervision efficace, qu'ils rendent des comptes en toute transparence et qu'ils portent un jugement éthique. Les fraudes devenant de plus en plus élaborées, les entités doivent consolider leurs stratégies de prévention et de détection. Là où la direction mène les efforts de prévention, et les organismes de réglementation et les auditeurs adoptent une perspective axée sur le risque, la technologie permet de renforcer les défenses.

Il reste des progrès à faire quant aux informations à fournir dans les états financiers, particulièrement celles qui impliquent des estimations, des jugements et de l'incertitude. Les auditeurs jouent un rôle clé dans la remise en question de la clarté et de la fiabilité de ces informations pour favoriser une meilleure prise de décisions et renforcer la confiance du marché.

Citations

« Des audits de haute qualité sont essentiels à un système financier sûr et stable. Au fil de l'évolution des risques liés à la technologie, à la géopolitique ou à l'incertitude des marchés, c'est l'étroite collaboration entre les organismes de réglementation et les professionnels de l'audit qui garantit à la population canadienne la transparence et la fiabilité de l'information financière. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

« La qualité supérieure de l'audit repose sur une discussion continue et une compréhension partagée au sein de l'écosystème de la réglementation et de l'audit. Des tribunes comme cette table ronde contribuent à assurer la réactivité du CCRC face aux risques émergents tout en lui permettant de s'acquitter fidèlement de son mandat de protéger les investisseurs et de préserver la confiance dans les marchés financiers du Canada. »

- Sonny Randhawa, chef de la direction, Conseil canadien sur la reddition des comptes

« La table ronde d'aujourd'hui est un espace de collaboration important, puisqu'elle permet à l'ACVM et à la profession comptable d'échanger des points de vue sur les risques émergents et de renforcer la confiance dans les marchés financiers canadiens. L'ACVM est reconnaissante pour l'étroite collaboration à ce jour avec les cabinets d'audit, les autres organismes de réglementation, les organismes de normalisation et les organismes professionnels, et compte bâtir sur cette base solide. »

- Stan Magidson, président des Autorités canadiennes en valeurs mobilières

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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