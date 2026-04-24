OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Mardi le 28 avril 2026, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel organisé par PwC et VersaFi.

La discussion, intitulée Canada Strong: The Future-Ready Financial System (en anglais seulement) portera sur la manière dont le BSIF concilie résilience, compétitivité et priorités de surveillance dans un contexte d'évolution structurelle de l'économie, d'innovation numérique et de risques émergents dans le secteur financier canadien.

Les journalistes sont invités à y assister.

Quoi: Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Date et heure: Le mardi 28 avril 2026, de 18 h à 20 h 30, l'entretien informel se déroulera de 18 h 20 à 19 h 30 (HE)

Lieu: Bureaux de PwC, 18 York Street, 26e étage, Toronto (Ontario)

Inscription: Les journalistes peuvent s'inscrire en acheminant un courriel au [email protected] avant le 26 avril, 17 h.

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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373