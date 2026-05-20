À l'attention des responsables des affectations, des rédacteurs et des journalistes

OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le jeudi 21 mai 2026, Catherine Girouard, Directrice générale, Division des normes de fonds propres et de liquidité bancaire, et Kenneth Leung, Directeur général, Division des politiques comptables, au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), tiendront un point de presse technique à l'intention des médias sur les publications qui seront diffusées lors de la deuxième Journée de la Publication trimestrielle de 2026 du BSIF.

Seront diffusées les publications suivantes :

Version à l'étude de la ligne directrice B-2 (Limites régissant les expositions importantes) pour les petites et moyennes institutions de dépôt

Version à l'étude de la ligne directrice Normes de liquidité (NL) de 2027

Version à l'étude de la ligne directrice sur le processus interne d'évaluation de l'adéquation des liquidités

Version à l'étude des attentes en matière de communication au titre du troisième pilier à l'égard du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (RTIPB)

Version à l'étude de la ligne directrice B-12, Gestion du risque de taux d'intérêt

Version à l'étude de la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs (banques) de 2027

Point d'information sur les coefficients de risque d'assurance du Test du capital minimal (TCM)

Le BSIF fera aussi le point sur les projets suivants :

Version révisée du Guide d'intervention auprès des institutions de dépôts fédérales

Avis sur la communication des expositions sur crypto-actifs

Quoi : Point de presse technique (les propos pourront être attribués à leurs auteurs)

Date et heure : Jeudi 21 mai 2026, de 10 h à 10 h 45 (HE)

Où : Zoom

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en écrivant à l'adresse [email protected] d'ici le 20 mai 2026 à 17 h (HE). Ils recevront les informations de connexion à la vidéoconférence après l'inscription.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373