Les Canadiens devraient dépenser en moyenne la somme record de 898 $ cette année pour les Fêtes, et 88 % d'entre eux chercheront à tirer le maximum de leur budget.

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le 6e sondage annuel du CCCD et de Léger consacré au magasinage des Fêtes met en lumière les comportements d'achat en pleine évolution de plus de 2 500 Canadiens de partout au pays. On s'attend à ce que les Canadiens, faisant montre d'une grande résilience, dépensent la somme sans précédent de 898 $ au cours des Fêtes cette année. Ce chiffre étonnant illustre l'immense générosité des Canadiens, leurs stratégies astucieuses pour dénicher les aubaines, l'importance croissante des grands événements promotionnels comme le Vendredi fou et le Cyberlundi, en plus d'indiquer que 90 % des Canadiens ont l'intention de magasiner pour leurs vacances d'hiver.

« Même si les Canadiens ont de grandes préoccupations financières, leur désir de se retrouver avec leurs proches et de magasiner pour échanger des cadeaux et des expériences demeure entier, a fait remarquer Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Les détaillants du pays connaissent bien ces besoins et offriront aux Canadiens des expériences d'achat uniques pour les Fêtes, soutenues par des produits exceptionnels et des promotions attrayantes à forte valeur ajoutée. »

PRINCIPALES CONCLUSIONS POUR 2023 :

Grande générosité : Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 898 $ pour les Fêtes, une hausse par rapport à leurs dépenses de 782 $ de l'an dernier. L'essentiel de cette somme, soit 80 % de celle-ci, sera consacré à l'achat de cadeaux.

Les Canadiens prévoient dépenser en moyenne 898 $ pour les Fêtes, une hausse par rapport à leurs dépenses de 782 $ de l'an dernier. L'essentiel de cette somme, soit 80 % de celle-ci, sera consacré à l'achat de cadeaux. Le magasinage averti sous les feux de la rampe : Les préoccupations économiques, attribuables notamment à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie, taraudent la plupart des gens. Ainsi, 88 % des Canadiens (contre 83 % en 2022) adopteront des tactiques de magasinage proactives en vue des Fêtes, en particulier la chasse aux soldes (52 %), le magasinage à l'avance (41 %) et le respect du budget fixé (40 %).

Les préoccupations économiques, attribuables notamment à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie, taraudent la plupart des gens. Ainsi, 88 % des Canadiens (contre 83 % en 2022) adopteront des tactiques de magasinage proactives en vue des Fêtes, en particulier la chasse aux soldes (52 %), le magasinage à l'avance (41 %) et le respect du budget fixé (40 %). Choix des détaillants : Afin de déterminer chez quels détaillants ils effectueront leurs achats, les Canadiens prêteront attention aux ventes ou promotions des Fêtes (66 %) et à la gratuite de la livraison (55 %). Ils rechercheront également les exclusivités en magasin (48 %) et les promotions en ligne (60 %) afin de profiter d'une valeur additionnelle.

Afin de déterminer chez quels détaillants ils effectueront leurs achats, les Canadiens prêteront attention aux ventes ou promotions des Fêtes (66 %) et à la gratuite de la livraison (55 %). Ils rechercheront également les exclusivités en magasin (48 %) et les promotions en ligne (60 %) afin de profiter d'une valeur additionnelle. Rehausseurs d'expérience d'achat : Les achats en magasin seront favorisés par les offres groupées (26 %) et l'échantillonnage de produits (25 %). Inversement, le magasinage en ligne sera favorisé par l'offre de produits uniques et les politiques de retour élargies (les deux à 33 %).

Les achats en magasin seront favorisés par les offres groupées (26 %) et l'échantillonnage de produits (25 %). Inversement, le magasinage en ligne sera favorisé par l'offre de produits uniques et les politiques de retour élargies (les deux à 33 %). Popularité croissante des journées promotionnelles : De plus en plus de Canadiens reportent d'importants achats, attendant de pouvoir profiter d'aubaines au cours de certaines journées de la populaire saison du magasinage du temps des Fêtes. Le présent sondage met en lumière l'augmentation anticipée des intentions d'achat au cours des jours suivants : fête des célibataires (10 %, contre 5 % en 2022), Vendredi fou (40 %, contre 28 % en 2022), Cyberlundi et Cybersemaine (37 %, contre 21 % en 2022) et soldes du lendemain de Noël (32 %, contre 18 % en 2022).

De plus en plus de Canadiens reportent d'importants achats, attendant de pouvoir profiter d'aubaines au cours de certaines journées de la populaire saison du magasinage du temps des Fêtes. Le présent sondage met en lumière l'augmentation anticipée des intentions d'achat au cours des jours suivants : fête des célibataires (10 %, contre 5 % en 2022), Vendredi fou (40 %, contre 28 % en 2022), Cyberlundi et Cybersemaine (37 %, contre 21 % en soldes du lendemain de Noël (32 %, contre 18 % en 2022). Catégories de dépenses les plus populaires : Les vêtements se démarquent en 2023, représentant 17 % du budget des Fêtes, suivis de près par les éléments incontournables du divertissement à domicile comme les produits alimentaires et l'alcool, qui constituent 16 % de ce budget.

Les vêtements se démarquent en 2023, représentant 17 % du budget des Fêtes, suivis de près par les éléments incontournables du divertissement à domicile comme les produits alimentaires et l'alcool, qui constituent 16 % de ce budget. Des cartes-cadeaux ? Oui, s'il vous plaît ! 45 % des consommateurs sont tentés d'offrir des cartes-cadeaux à leurs proches. Il faut dire que plus du tiers des Canadiens (37 %, contre 32 % en 2022) ont dit préférer recevoir aux Fêtes des cartes-cadeaux plutôt que des cadeaux traditionnels. Les cartes-cadeaux de restaurants sont les plus populaires (42 %), suivies des cartes des grands détaillants (33 %) et des magasins d'alimentation (27 %).

45 % des consommateurs sont tentés d'offrir des cartes-cadeaux à leurs proches. Il faut dire que plus du tiers des Canadiens (37 %, contre 32 % en 2022) ont dit préférer recevoir aux Fêtes des cartes-cadeaux plutôt que des cadeaux traditionnels. Les cartes-cadeaux de restaurants sont les plus populaires (42 %), suivies des cartes des grands détaillants (33 %) et des magasins d'alimentation (27 %). Forte augmentation de l'achat local : Le soutien des commerces locaux pendant la période des Fêtes a augmenté de façon marquée, 82 % des Canadiens soulignant son importance cette année, contre 74 % l'an dernier.

Le rapport du sondage de cette année met également en lumière les différentes habitudes d'achat à l'échelle provinciale. Ainsi, les résidents de la Colombie-Britannique devraient dépenser environ 860 $ (alors que la moyenne nationale est de 898 $), mais ce sont les habitants des Maritimes qui se distinguent au Canada à ce chapitre, avec des dépenses moyennes anticipées de 1 110 $. À l'autre bout du spectre, les dépenses des Québécois pourraient être bien en dessous de la moyenne nationale, le rapport évoquant une somme de 663 $. Les Québécois seraient aussi plus susceptibles d'acheter des cadeaux pour eux-mêmes et d'être influencés par les messages sur le développement durable et l'offre de services de livraison plus rapides. Ils consacreraient en outre une part plus importante de leur budget aux divertissements à la maison.

Signalons par ailleurs qu'un nouvel élément a été ajouté au rapport de cette année : une section préparée par Moneris, le plus important fournisseur de solutions innovantes et unifiées en matière de paiements mobiles, en ligne et en magasin au Canada. Ce dernier propose un aperçu des données historiques sur les dépenses, lesquelles viennent compléter les parties du rapport consacrées aux intentions d'achat des consommateurs. Les données de Moneris mettent aussi en lumière d'intéressantes différences régionales sur le plan des dépenses, différences qui confirment que les détaillants doivent être bien préparés afin de pouvoir réagir rapidement aux changements des habitudes d'achat, lesquelles peuvent non seulement survenir d'une année à l'autre, mais également au cours d'une même saison de magasinage. Pour en savoir plus sur les services de données de Moneris, veuillez vous rendre à https://www.moneris.com/fr-ca/.

Ce sondage exhaustif de 103 pages est offert uniquement aux membres du CCCD.

Le 24 octobre 2023, de 15 h à 16 h, le CCCD organisera en ligne un webinaire en français sur le magasinage des Fêtes. Un représentant de Léger s'attardera à cette occasion aux principales conclusions du sondage et fournira de précieuses perspectives aux détaillants, qui pourront s'en servir pour affiner leurs stratégies du temps des Fêtes. Un représentant de Moneris expliquera pour sa part comment les données de paiement des consommateurs et de l'industrie peuvent favoriser la prise de meilleures décisions d'affaires au moment du pic de la période des Fêtes. Veuillez vous inscrire GRATUITEMENT ici pour participer à ce webinaire.

Les membres du CCCD peuvent consulter le sondage dans son intégralité sur le site Web du CCCD.

À propos du Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes :

Ce vaste sondage de 103 pages, effectué pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger, constitue la 6e exploration annuelle de l'attitude et des comportements des Canadiens à l'approche du magasinage des Fêtes. Tout en conservant l'approche des sondages antérieurs, celui-ci va davantage en profondeur, cherchant à décoder les nuances des choix que font les consommateurs dans leurs achats de cadeaux. Ce sondage a été réalisé du 14 au 23 août 2023 dans les deux langues officielles auprès d'un échantillon de 2 500 personnes représentatif de la population canadienne âgée de 18 ans et plus.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent à eux seuls plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada. www.commercedetail.org/

