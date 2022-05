OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Il est impératif que le Canada trouve un équilibre entre des écosystèmes sains, des pêches durables et la vitalité des communautés côtières et autochtones. Il est essentiel d'entendre les pêcheurs parler de leur expérience sur l'eau pour trouver cet équilibre.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé que le rapport du groupe de travail sur la science des phoques de l'Atlantique est disponible en ligne.

Le groupe de travail a été créé pour recueillir des commentaires sur les activités et les programmes scientifiques concernant les phoques et leur rôle dans l'écosystème du Canada atlantique et du Québec. Les membres du groupe de travail, qui ont représenté un large éventail de perspectives, d'expertise et d'expérience dans le domaine des pêches de l'Atlantique, ont examiné l'information scientifique existante, et ont entendu des chercheurs sur le phoque, des représentants de l'industrie de la pêche, et d'autres personnes qui ont soumis des commentaires.

Le rapport fait des recommandations sur les domaines d'intérêt pour les activités scientifiques de Pêches et Océans Canada portant sur le phoque de l'Atlantique, les possibilités d'accroître la participation de l'industrie de la pêche aux projets scientifiques sur le phoque, et les façons dont le Ministère pourrait mieux communiquer les conclusions scientifiques à l'industrie de la pêche. Le rapport commente également la gestion des populations de phoques de l'Atlantique, et encourage la création de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés.

« Notre gouvernement s'est engagé à faire croître le secteur canadien du poisson et des fruits de mer. Nous avons mis sur pied le groupe de travail sur la science des phoques de l'Atlantique, pour aider à combler le fossé entre la science existante et ce que les pêcheurs voyaient sur l'eau. Je remercie les membres du groupe pour le travail accompli en vue de rédiger ce rapport, et ce, en dépit des défis posés par la pandémie. J'ai demandé à mon ministère d'examiner immédiatement les recommandations formulées dans le rapport, et j'annoncerai les prochaines étapes très bientôt. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

