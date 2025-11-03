GATINEAU, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les rapports financiers des partis enregistrés pour le troisième trimestre de 2025 sont maintenant publiés sur le site Web d'Élections Canada.

Un parti politique enregistré est tenu de produire un rapport financier trimestriel si ses candidats ont obtenu, lors de la dernière élection générale, soit :

au moins 2 % des votes validement exprimés dans l'ensemble des circonscriptions du Canada;

au moins 5 % des votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.

Les rapports financiers trimestriels des partis enregistrés font état :

Les rapports financiers pour le troisième trimestre de 2025 couvrent la période du 1er juillet au 30 septembre 2025.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

