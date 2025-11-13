GATINEAU, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le 4 novembre dernier, ledirecteur général des élections, Stéphane Perrault, a annoncé le renouvellement du mandat de Mme Y. Monica Song dans la fonction d'arbitre en matière de radiodiffusion en vertu de l'article 332 de la Loi électorale du Canada. Mme Song a été choisie à l'unanimité par les partis politiques représentés à la Chambre des communes. Il s'agit d'un troisième mandat d'arbitre pour Mme Song; elle avait été nommée une première fois le 22 juillet 2020.

En vertu de la Loi électorale du Canada, l'arbitre en matière de radiodiffusion est chargé de répartir le temps d'émission entre les partis politiques, d'établir des lignes directrices concernant les obligations des radiodiffuseurs pendant une élection générale et de régler les différends entre les partis politiques et les radiodiffuseurs.

Mme Song compte plus de 25 ans d'expérience à titre d'avocate spécialisée en droit administratif et réglementaire. Elle faisait partie du groupe d'experts qui a signé le rapport intitulé L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir (janvier 2020). Mme Song est actuellement associée chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., où elle est la coresponsable nationale du groupe réglementaire.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

