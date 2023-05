Vivre à l'ère numérique en toute confiance, c'est possible

QUÉBEC, le 25 mai, 2023 /CNW/ - Beneva, Desjardins, IDLab et KPMG s'allient et lancent un livre blanc dont l'objectif est de développer une compréhension commune de l'identité numérique afin de répondre à des questions de base que peuvent poser les citoyens, les consommateurs et les dirigeants d'entreprises, et ainsi favoriser son intégration à la vie de tous les jours. Les auteurs du livre blanc souhaitent susciter la collaboration entre les différents acteurs qui seront impliqués dans l'implantation de cette représentation numérique d'une personne et contribuer à créer un contexte favorable et sécuritaire à l'adoption de celle-ci.

Fort d'une collaboration entre quatre organisations, le livre blanc, distribué gratuitement, prend position face à l'absence d'une identité numérique formelle et véritable qui accroît la vulnérabilité des personnes et des organisations face à des fraudes et des vols d'identité. En conséquence, la confiance de la population envers les solutions proposées n'est pas toujours présente et freine son adhésion, alors que cette technologie devrait permettre de prouver son identité de façon facile et sécuritaire afin d'effectuer des interactions avec des organisations et d'accéder à des services.

« Chez Beneva, nous avons à cœur la protection des renseignements personnels de nos clients et de nos partenaires. Nous sommes toujours à l'affût des opportunités et des solutions innovantes qui nous permettront de leur offrir une expérience sécuritaire et simplifiée, et le livre blanc constitue un pas important dans cette direction », a affirmé Suzie Dion, Vice-présidente Services communs, fonctions affaires et corporatives Performance d'affaires et technologie de l'information chez Beneva.

« La sécurité des membres et clients est au cœur des priorités de Desjardins. C'est pourquoi nous appuyons le développement d'une identité numérique basée sur les principes énoncés dans le livre blanc qui redonnent aux individus le contrôle de leurs informations personnelles, tout en leur simplifiant la vie. Nous souhaitons que ce livre blanc suscite la collaboration des organisations publiques et privées afin de créer un contexte favorable à l'implantation et à l'adoption d'une identité numérique robuste et de confiance pour toutes les parties prenantes. Desjardins répondra présent à toute initiative sérieuse à ce sujet », a mentionné Mathieu Desrosiers, Directeur principal, Parcours omnicanal chez Desjardins.

« À IDLab, nous reconnaissons qu'il y a un travail important à faire d'éducation et de sensibilisation pour susciter une large adhésion aux identités numériques conviviales et sécuritaires au Canada. Nous pensons que les meilleures solutions nécessiteront une approche communautaire, en collaboration avec les organisations publiques et privées, et nous sommes déterminés à faciliter celle-ci », a ajouté Patrick Cormier, PDG - IDLab.

« L'équipe de professionnels de KPMG au Québec est heureuse d'avoir contribué à l'élaboration de cet ouvrage. Soucieuse de l'importance de la protection des renseignements personnels, nous suggérons des solutions concrètes à une implication efficace et responsable de l'identité numérique », énonce Dominic Jaar, Associé et leader régional, Service-conseils - Management chez KPMG au Canada.

TELUS et Vidéotron se sont joints à cette initiative, afin de contribuer à un contexte favorable à une meilleure compréhension commune de l'identité numérique.

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter https://www.idlab.org/livre-blanc-sur-lidentite-numerique/

