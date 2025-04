La montée des innovations médicales démontre l'importance de bien gérer les régimes d'assurance collective

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les innovations en santé ouvrent la voie à des traitements révolutionnaires. Que ce soit pour l'obésité, le diabète de type 2, les maladies inflammatoires intestinales ou les cancers, les percées médicales de la science procurent beaucoup de bienfaits pour les personnes qui en souffrent. D'un autre côté, ces importants progrès ont des répercussions sur la viabilité financière des régimes en assurance collective. C'est ce que Beneva met en lumière dans son bulletin de santé 2025, nommé Points de repères.

Le défi des assureurs? Maîtriser les coûts sans nuire à l'accès aux soins de ses assurés.

Faits saillants du bulletin de santé 2025

Les médicaments anti-obésité s'imposent : Depuis l'introduction de Wegovy sur le marché canadien en mai 2024, Beneva a remboursé la somme de 10,2 millions de dollars en demandes de remboursement pour ce médicament. D'ailleurs, les projections dépassent 25 millions de dollars pour 2025.

: Alors que le diabète de type 2 progresse dans la population avec une hausse annuelle moyenne marquée de près de 5 % entre 2024, un assuré diabétique réclame en moyenne 3,7 fois plus qu'un non diabétique (3 300 $ contre 900 $ par an). Les médicaments biosimilaires sont essentiels : Remicade, le médicament biologique connu pour traiter la maladie de Crohn, était en tête du classement des molécules réclamées en 2020. Il a dégringolé en 23e position en 2024 avec l'arrivée de son médicament biosimilaire de remplacement, le Renflexis.

Remicade, le médicament biologique connu pour traiter la maladie de Crohn, était en tête du classement des molécules réclamées en 2020. Il a dégringolé en 23e position en 2024 avec l'arrivée de son médicament biosimilaire de remplacement, le Renflexis. Les progrès en oncologie changent la donne : Entre 2014 et 2024, les dépenses totales pour les thérapies ciblées contre le cancer ont presque quadruplées. Le prix moyen des traitements a presque doublé passant de 7 800 $ à 14 700 $ sur cette même période.

Pour en découvrir davantage, consultez Points de repères, le bulletin de santé de Beneva.

Maintenir l'équilibre financier des régimes d'assurance collective

Pour Beneva, l'équilibre est crucial entre l'accès aux soins, la gestion des coûts et l'innovation.

« En tant que mutuelle d'assurance, c'est notre responsabilité d'offrir la tranquillité d'esprit à nos membres et d'optimiser l'accès aux soins de santé. Si Beneva réussit à maintenir et atténuer la hausse des coûts des régimes et leur pérennité à long terme c'est, entre autres, grâce à nos équipes d'experts, notre stratégie optimisée de gestion des médicaments et l'accompagnement personnalisé auprès de nos assurés avec notre offre intégrée et complète en santé et mieux-être », a souligné Éric Trudel, vice-président exécutif et leader en assurance collective de Beneva.

Depuis 2024, Beneva aborde les grandes tendances en assurance collective dans son bulletin de santé annuel. Ce guide sert à informer davantage les membres et les partenaires sur les perspectives et les observations les plus récentes des experts de Beneva.

