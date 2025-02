QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Beneva atteint aujourd'hui un sommet en termes de volume d'affaires en assurance collective avec des primes en vigueur de 4 milliards de dollars, une augmentation de près de 40 % depuis 2020. Cette hausse s'explique notamment par la fidélité des groupes d'assurés de Beneva avec un taux de conservation des affaires à 96 % et par l'adhésion de plus de 2 500 nouveaux groupes qui ont choisi l'entreprise en 5 ans.

En croissance depuis le regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance en 2020, les chiffres de Beneva confirment l'attraction, la satisfaction et la confiance des membres pour la qualité des services et des produits offerts. À cet effet, en assurance collective, l'entreprise se classe 5e au pays et est l'assureur numéro 1 au Québec, détenant 27 % des parts de marché.

« L'atteinte de ce résultat démontre le travail collaboratif remarquable de nos équipes chevronnées qui s'efforcent de toujours offrir le meilleur pour nos assurés et nos partenaires, et j'en suis très fier. C'est la confirmation que les services et l'expertise de la plus grande mutuelle d'assurance au Canada sont reconnus et que les gens nous font confiance. Cette étape marquante nous permettra d'accélérer notre développement au pays avec les moyens technologiques et financiers pour le faire, » a indiqué Éric Trudel, vice-président exécutif et leader, assurance collective de Beneva.

Une mutuelle distinctive et de proximité

Ce sont les valeurs mutualistes qui différencient Beneva sur le marché en assurance collective. L'organisation priorise le service aux assurés et leur mieux-être, notamment grâce à son approche intégrée en santé et à son accompagnement personnalisé.

Entre autres, Beneva possède son propre centre d'expertise en assurance santé composé de nombreux experts. Ceux-ci s'occupent d'un continuum complet en santé organisationnelle, de la saine gestion des coûts des médicaments et des analyses de marché.

Beneva est entourée de partenaires de premier plan solides dont la richesse des connaissances profite à tous. En ce sens, elle s'efforce de faire vivre sa cause phare, soit la gestion de l'anxiété, en soutenant par exemple les efforts scientifiques de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Renseignements : Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]