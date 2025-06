LÉVIS, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - Au terme d'un processus de sélection rigoureux, le conseil d'administration du Mouvement Desjardins est heureux d'annoncer la nomination de Denis Dubois au poste de président et chef de la direction, dont l'entrée en fonction est prévue le 2 septembre prochain. D'ici là, Guy Cormier continuera d'assumer les fonctions pleines et entières de président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Afin d'assurer la transition et d'épauler Denis Dubois et le conseil d'administration dans la réalisation de leur mandat, Guy Cormier agira à titre de conseiller stratégique à la direction à compter du 2 septembre, et ce, jusqu'en mars 2026.

À l'emploi de Desjardins depuis 2003 et actuaire de formation, M. Dubois occupe actuellement le poste de premier vice-président Gestion de patrimoine et Assurance de personnes depuis 2019. Il était auparavant premier vice-président Assurance de dommages. Au fil des ans, il aura ainsi été à la tête de trois des cinq secteurs d'affaires de Desjardins. Visionnaire et reconnu pour son leadership mobilisateur, il a grandement contribué à la croissance durable du Mouvement au Québec et au Canada. Il a notamment été un acteur clé de deux grandes acquisitions structurantes, soit celle des activités canadiennes de State Farm et plus récemment, celle des activités de distribution en assurance, fonds communs et valeurs mobilières de Guardian Capital Group Limited. Il est également très impliqué au sein d'associations de l'industrie et habité d'une forte culture de philanthropie.

« La vaste expérience de Denis Dubois combinée à une vision claire, humaine et inspirante, permettront à ce leader d'exception de donner une impulsion renouvelée à notre Mouvement, a affirmé Louis Babineau, président du conseil d'administration. Nous sommes très heureux de lui confier le poste de président et chef de la direction. Nous sommes assurés qu'il va poursuivre la croissance de Desjardins et soutenir la réalisation de notre plan stratégique au bénéfice de nos 7,8 millions de membres et clients, que nous accompagnons jour après jour dans leur autonomie financière. »

« Je suis profondément reconnaissant de la confiance que me témoigne le conseil d'administration et c'est avec beaucoup d'humilité que je plonge dans ce défi hautement stimulant, a déclaré Denis Dubois. Le Mouvement Desjardins, c'est bien plus qu'un groupe financier coopératif. C'est un moteur socio-économique présent et performant qui, depuis 125 ans, contribue à rendre notre société plus innovante et inclusive afin que chacun puisse se réaliser et atteindre ses ambitions. Ma vision pour Desjardins se réalisera avec l'ensemble des acteurs du Mouvement ralliés autour d'une seule finalité : être à l'écoute et accompagner nos membres et clients. J'y œuvrerai chaque jour, appuyé par une grande équipe compétente, solidaire et déterminée à générer une impulsion renouvelée à notre organisation. C'est un honneur de succéder à Guy Cormier, et je salue son immense contribution. »

M. Babineau a aussi tenu à saluer l'engagement de Guy Cormier « En mon nom et en celui des membres du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Guy Cormier pour son leadership inspirant et sa volonté inébranlable de faire évoluer Desjardins avec énergie et vision. Je salue également son étroite collaboration dans la mise en œuvre de notre nouveau modèle de gouvernance. »

Évolution du modèle de gouvernance pour le leadership à la tête de Desjardins

Rappelons que depuis mars 2024, les fonctions de présidence du conseil d'administration et de présidence et chef de la direction du Mouvement Desjardins sont séparées. Comme annoncé en mai 2024, la présidence du conseil d'administration du Mouvement Desjardins est occupée par M. Louis Babineau. La nomination de Denis Dubois vient compléter la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 487,9 milliards de dollars au 31 mars 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 56 100 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

