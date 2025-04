QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - En ce Jour de la Terre, Beneva souligne ses actions en développement durable, en plus de présenter une offre complète pour les véhicules électriques. Guidée par son énoncé d'impact, Beneva s'investit dans le bien-être global des gens tout en accélérant une transition juste, vers un monde plus vert, inclusif et résilient.

Plusieurs engagements découlent de ce positionnement qui guide les initiatives de Beneva, dont celui d'atteindre un bilan zéro émission nette dans ses opérations et ses placements d'ici 2040 et dans l'ensemble de ses activités d'ici 2050. À cet effet, en 2024, Beneva a réalisé plusieurs actions, notamment celles de :

Réduire de 33 % ses émissions de gaz à effet de serre provenant des 8 immeubles dont elle est propriétaire 1 ;

; Réduire de 47 % l'intensité carbone au sein des investissements des fonds généraux 2 ;

; Investir plus de 25% des fonds généraux dans des obligations vertes, la transition énergétique et les énergies renouvelables, des infrastructures sociales et des bâtiments durables;

Octroyer 4,2 millions de dollars à 200 organismes, institutions et autres partenaires sociaux.

Par ailleurs, toujours l'an dernier, Beneva a été récipiendaire de deux prix Amélioration de la performance énergétique du Défi énergie en immobilier de BOMA pour les édifices situés au 2475 et au 2525 boulevard Laurier à Québec.

« Chez Beneva, nous sommes une mutuelle qui protège les gens et leur avenir. Pour contribuer aux efforts de protection de l'environnement, il faut considérer la planète comme une partie prenante. En travaillant de pair avec nos partenaires et nos collaborateurs, nous participons à offrir une meilleure qualité de vie pour nos membres et nous les accompagnons dans leur transition vers des solutions plus durables », a souligné Christelle Lim-Severe, leader de pratique en développement durable de Beneva.

Conduire vers un avenir plus vert et durable

Beneva poursuit ses efforts en proposant une offre spécifique pour les utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette initiative vise à soutenir les conducteurs dans leur pratique de mobilité durable. De plus, ces assurés pourront choisir entre deux projets environnementaux, soit Les bourses zéro émission du Jour de la Terre Canada et En mode solutions nature de Nature Québec. Ces initiatives recevront un financement pouvant aller jusqu'à 50 000$ au global.

En plus de cette proposition, Beneva souhaite accompagner ses membres et ses partenaires dans une transition vers des pratiques responsables. Dans cette perspective, elle a débuté un projet pilote avec Carstar St-Hyacinthe, un garage spécialisé dans les véhicules électriques. Beneva contribue également au développement de la relève en leur fournissant des véhicules accidentés de dernière génération afin d'optimiser leur apprentissage. Introduit en 2023, ce programme sera étendu à tous les centres de formation au Québec au cours de l'année.

Le rapport d'impact 2024 de Beneva sera dévoilé avec les résultats financiers 2024 de l'entreprise le 24 avril prochain.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

1 Par rapport à l'année de référence 2022. Inclut les champs d'application 1 et 2. 2 Obligations corporatives et actions ordinaires et privilégiées des fonds généraux gérés à l'interne.

