Protéger notre économie - Samuel Poulin nommé adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie - volets économie et énergie

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, est heureuse d'annoncer que le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, agira, dès aujourd'hui, en tant que son adjoint parlementaire pour les volets économie et énergie. Le gouvernement du Québec renforce ainsi son équipe économique.

Au Québec, l'économie montre des signes positifs et la hausse du produit intérieur brut (PIB) est supérieure à la moyenne canadienne. Toutefois, l'imposition de tarifs douaniers américains sur les importations canadiennes touche grandement les industries et les entreprises québécoises. Issu d'une famille d'entrepreneurs de la Beauce et fort de sa connaissance des enjeux en cours et de plusieurs années d'expérience en développement économique régional ainsi que dans les milieux des services publics et des médias, M. Poulin aura comme mandat d'appuyer la ministre dans ses efforts pour protéger l'économie du Québec et favoriser sa croissance. Plus précisément, il devra :

poursuivre le travail afin d'augmenter la compétitivité dans le domaine de l'essence, notamment en mettant en œuvre des recommandations issues de l' Étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec ;

; participer à la consultation des petites, moyennes et grandes entreprises de toutes les régions du Québec afin de prendre leur pouls et d'adapter les politiques gouvernementales pour les protéger des menaces tarifaires;

assurer la promotion des services et des programmes d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, entre autres en matière de diversification des marchés.

Il se joint ainsi à l'équipe des adjoints parlementaires et gouvernementaux de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, laquelle est composée de M. Donald Martel (zones d'innovation), de Mme Karine Boivin Roy (métropole), de M. Pierre Dufour (développement économique régional) et de Mme Céline Haytayan (développement de l'intelligence artificielle).

Citations :

« Notre gouvernement est privilégié de pouvoir compter sur Samuel Poulin pour continuer à protéger et à développer l'économie du Québec. Notre équipe économique est renforcée grâce à son expérience et à sa fougue, et je le remercie d'avoir accepté ce mandat important pour notre présent et notre avenir. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Je tiens à remercier le premier ministre et la ministre Christine Fréchette pour la confiance qu'ils m'accordent. C'est avec fierté et enthousiasme que j'aborde ce nouveau mandat, qui me permettra de jouer un rôle stratégique dans un domaine prioritaire et névralgique pour notre gouvernement. Dans le contexte actuel, le Québec doit se mobiliser pour continuer de faire croître ses petites, moyennes et grandes entreprises, et a tout à gagner à recueillir toutes les idées possibles. Je continuerai donc d'être présent sur le terrain pour écouter et épauler nos entreprises, qui sont essentielles au développement économique de nos régions. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets économie et énergie)

