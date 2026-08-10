Protéger les populations d'huîtres sauvages et soutenir les pêcheurs au moyen du Programme de subventions pour le retrait volontaire de permis de pêche aux huîtres

SUMMERSIDE, PE, le 10 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les pêcheurs d'huîtres sauvages touchés dans le Canada atlantique qui font face à des pertes importantes en raison de la propagation de la maladie de la sphère X multinucléée (MSX) et de la maladie Dermo. Cette menace grandissante a eu d'importantes répercussions sur les populations d'huîtres sauvages et les pêcheurs, d'où la nécessité d'une action vigoureuse de la part des gouvernements et des partenaires de l'industrie.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé le lancement du Programme de subventions pour le retrait de permis de pêche aux huîtres. Ce programme volontaire d'une durée limitée est conçu pour alléger la pression sur les stocks d'huîtres sauvages gravement épuisés en appuyant une transition ordonnée pour les pêcheurs touchés de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, qui dépendent grandement de la récolte des huîtres comme source de revenus de pêche. Le Programme vise les pressions propres à la pêche sauvage, tandis que d'autres mesures de soutien fédérales continuent d'aider les producteurs d'huîtres commerciaux.

Les titulaires de permis admissibles qui font une demande dans le cadre du Programme reçoivent 40 000 dollars, en échange du retrait permanent de leurs permis et/ou licence(s) de pêche aux huîtres sauvages. Les titulaires d'un permis actif de pêche aux huîtres sauvages, y compris les titulaires d'un permis de printemps, d'un permis d'automne et/ou d'un permis de pêche visant des mollusques non spécifiés, peuvent faire une demande. Si la demande est approuvée, l'accès à la pêche aux huîtres sauvages (par l'entremise de permis ou de licences) serait retiré de façon permanente et le pêcheur n'aurait pas accès à la pêche aux huîtres pour une période de dix ans. Cette mesure est en phase avec l'objectif du Programme, c'est-à-dire stabiliser la population d'huîtres sauvages en vue d'un rétablissement à long terme.

Les demandes pourront être présentées à compter de septembre, et de plus amples renseignements seront fournis au cours des prochaines semaines.

Citation

« Les huîtres sont récoltées dans les provinces de l'Atlantique depuis plusieurs générations, et les maladies qui se propagent dans ces populations représentent une menace grave pour elles. Je sais que cette situation est difficile pour ceux et celles qui gagnent leur vie sur l'eau. Ce Programme est là pour appuyer les pêcheurs qui décident que le moment est propice pour le retrait définitif de leur permis ou licence. Parallèlement, cela réduit la pression sur les populations d'huîtres sauvages pendant que nos scientifiques continuent d'étudier les maladies. Ce sont de petites opérations dans de petites communautés, et elles ont besoin d'une voie à suivre. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Nos communautés côtières et de pêcheurs ont rencontré de nombreux défis ces dernières années, et la propagation de la MSX et de la Dermo a eu des conséquences douloureuses sur les travailleurs qui dépendent de la récolte d'huîtres sauvages pour leur subsistance. Ce programme aidera à offrir une voie à suivre pour les pêcheurs durant une période extrêmement difficile, tout en favorisant le rétablissement des stocks d'huîtres sauvages. Nous reconnaissons l'incertitude que cela a créée, et nous continuerons de travailler pour protéger la santé à long terme de l'industrie pour la population du Canada atlantique. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La pêche aux huîtres soutient les familles d'ici depuis des générations. Toutefois, les maladies des huîtres ont eu d'importantes répercussions sur les activités des pêcheurs, et ce programme permet aux pêcheurs d'huîtres sauvages qui souhaitent quitter cette pêche de le faire, tout en assurant un avenir stable à ces pêcheurs qui en dépendent pour leur subsistance. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

Faits en bref

L'Île-du-Prince-Édouard produit plus de 90 pour cent de toutes les huîtres sauvages du Canada atlantique, et une partie de la récolte a lieu en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. La pêche aux huîtres sauvages représente entre 25 et 30 pour cent du secteur ostréicole de l'Île-du-Prince-Édouard, avec une valeur des débarquements estimée à 6,8 millions de dollars en 2024.

La MSX et la Dermo (aussi connue comme la perkinsose) ne posent aucun risque pour la santé humaine ou l'innocuité alimentaire, mais peuvent entraîner une diminution des taux de croissance et une augmentation de la mortalité des huîtres. Ces maladies ne touchent pas les autres bivalves du Canada atlantique, comme les moules, les pétoncles et les palourdes.

La présence de la MSX et de la Dermo a été confirmée pour la première fois à l'Île-du-Prince-Édouard en juillet 2024 et en juillet 2025, respectivement.

Pour aider à contrôler la propagation des maladies, Pêches et Océans Canada réglemente le déplacement des huîtres au moyen de permis d'introduction et de transfert, en collaboration avec les autorités provinciales et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Pour être admissibles au Programme de subventions pour le retrait de permis de pêche aux huîtres, les titulaires de permis doivent démontrer qu'ils dépendent des débarquements d'huîtres sauvages pour au moins 50 pour cent de leurs revenus de pêche et déclarer une valeur vérifiable d'au moins 3 600 dollars en débarquements d'huîtres. Ces critères permettent de s'assurer que les pêcheurs les plus touchés par le déclin des huîtres sauvages ont accès au soutien.

Pêches et Océans Canada a annoncé l'an dernier un financement d'environ un million de dollars pour faire avancer la recherche scientifique sur la MSX, et a coprésidé le Sommet scientifique sur la maladie MSX de 2024 avec la province de l'Île-du-Prince-Édouard afin de déterminer les lacunes en matière de connaissances scientifiques et les priorités pour la recherche.

Le Programme pour le retrait de permis n'aura pas d'incidence sur l'accès à la pêche de la palourde américaine.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personne-ressource : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]