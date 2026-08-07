Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard

MORELL, PE, le 7 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Kent MacDonald, député de Cardigan, feront une annonce pour soutenir l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Le mardi 11 août 2026



Heure : 14 h 30 (heure locale)



Lieu : Port de Red Head





Red Head Rd





Morell (Île-du-Prince-Édouard)

Inscription : Les médias souhaitant assister à la conférence de presse sur place doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personne-ressource : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Golfe, [email protected]