Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard

Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-ÉdouardEnglish
Nouvelles fournies parPêches et Oceans Canada
07 août, 2026, 13:53 ET
MORELL, PE, le 7 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Kent MacDonald, député de Cardigan, feront une annonce pour soutenir l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard.
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Date :
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Le mardi 11 août 2026
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Heure :
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14 h 30 (heure locale)
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Lieu :
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Port de Red Head
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Red Head Rd
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Morell (Île-du-Prince-Édouard)
Inscription : Les médias souhaitant assister à la conférence de presse sur place doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Pêches et Oceans Canada
Personne-ressource : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Golfe, [email protected]
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