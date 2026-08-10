/C O R R E C T I O N -- Fisheries and Oceans (DFO) Canada/

Dans le communiqué Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard, diffusé le 07-Aug-2026 par Fisheries and Oceans (DFO) Canada sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard

MORELL, PE, le 7 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Kent MacDonald, député de Cardigan, feront une annonce pour soutenir l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Le mardi 11 août 2026



Heure : 13 h 30 (heure locale)



Lieu : Port de Red Head





Red Head Rd





Morell (Île-du-Prince-Édouard)

Inscription : Les médias souhaitant assister à la conférence de presse sur place doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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Correction: L'horaire de l'événement a été modifié pour 13 h 30

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personne-ressource : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Golfe, [email protected]