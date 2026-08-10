/C O R R E C T I O N -- Fisheries and Oceans (DFO) Canada/

Nouvelles fournies parPêches et Oceans Canada
10 août, 2026, 12:20 ET
Dans le communiqué Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard, diffusé le 07-Aug-2026 par Fisheries and Oceans (DFO) Canada sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :
Avis aux médias - Annonce de la ministre Thompson et du député Kent MacDonald pour appuyer l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard
MORELL, PE, le 7 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Kent MacDonald, député de Cardigan, feront une annonce pour soutenir l'industrie de la pêche et de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard.
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Date :
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Le mardi 11 août 2026
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Heure :
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13 h 30 (heure locale)
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Lieu :
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Port de Red Head
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Red Head Rd
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Morell (Île-du-Prince-Édouard)
Inscription : Les médias souhaitant assister à la conférence de presse sur place doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.
Restez branchés
Correction: L'horaire de l'événement a été modifié pour 13 h 30
SOURCE Pêches et Oceans Canada
Personne-ressource : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Golfe, [email protected]
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