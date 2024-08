BRIDGEWATER, NS, le 22 août 2024 /CNW/ - La municipalité de Bridgewater et la rivière LaHave seront mieux protégées contre les effets des changements climatiques grâce à un investissement de plus de 69,4 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipale.

Annoncé par la ministre Gudie Hutchings, la ministre Becky Druhan, la ministre Kim Masland et le maire David Mitchell, ce projet permettra d'améliorer les systèmes de traitement des eaux usées et des eaux pluviales de Bridgewater. Les travaux consisteront à moderniser plusieurs stations de pompage, à remettre en état des systèmes essentiels de la station de traitement des eaux usées, ainsi qu'à remplacer des égouts unitaires par des systèmes d'égouts distincts pour les eaux pluviales et les eaux sanitaires.

Ces infrastructures nouvelles et améliorées sont conçues pour atténuer les impacts actuels et futurs des changements climatiques. Une fois achevé, le projet permettra de réduire considérablement le risque de dommages causés par les inondations attribuables aux tempêtes, qui ont déjà provoqué des refoulements d'égout dans les résidences et les entreprises, ainsi que le risque de déversement d'eaux usées non traitées dans la rivière LaHave.

« Les Néo-Écossais ont vu leurs collectivités subir des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et fréquents. Le gouvernement fédéral en est conscient. C'est pourquoi il veille à ce que les infrastructures communautaires soient en mesure de mieux résister à la prochaine grosse tempête. Nous pourrons ainsi mieux protéger la rivière LaHave, ainsi qu'un plus grand nombre de résidences et d'entreprises à Bridgewater. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Bridgewater, nous protégeons la santé publique et l'environnement, et nous libérons le potentiel de construction de logements dont nous avons tant besoin. Ce partenariat formé par les trois ordres de gouvernement permettra de stimuler la croissance et de bâtir un avenir meilleur pour notre collectivité. »



L'honorable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et députée provinciale de Lunenburg West, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Cet investissement des trois ordres de gouvernement dans l'avenir des infrastructures de traitement des eaux usées de Bridgewater est essentiel à bien des égards : notre capacité à soutenir de nouveaux développements résidentiels et commerciaux sera considérablement accrue et la qualité du bassin versant de la rivière LaHave sera protégée au fur et à mesure qu'on modernisera, au cours des prochaines années, les stations de pompage et les conduites d'égout vétustes pour répondre aux normes du 21e siècle. Notre collectivité ne pourrait pas être plus emballée par l'annonce de ce projet. »

David Mitchell, maire de Bridgewater

Faits en bref

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 20,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 22,8 millions de dollars. La Municipalité de Bridgewater fournit 26,2 millions de dollars.

fournit 26,2 millions de dollars. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,58 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 90 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Ce programme soutient des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

