OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - La cybersécurité est un outil indispensable à la protection des citoyens, de l'information, de l'économie et des infrastructures essentielles du Canada. D'ailleurs, jamais les besoins n'ont été aussi grands à ce chapitre, car les menaces évoluent et peuvent bouleverser notre vie.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 407 000 $ à l'Université de Waterloo pour la mise au point d'un système de cybersécurité renforcé pour protéger les infrastructures énergétiques essentielles du Canada.

De caractère novateur, le système d'assurance du matériel que développera l'Université de Waterloo pourra détecter les pièces et les dispositifs corrompus et contribuera ainsi à assurer la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie à l'échelle nationale en atténuant les risques observés dans les chaînes d'approvisionnement du pays.

Ce projet est particulièrement important en raison de la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement : pour cette raison, les organisations risquent en effet de perdre de vue les pratiques exercées par leurs vendeurs et fournisseurs pour assurer la sécurité des chaînes d'approvisionnement et ainsi d'avoir de plus en plus de difficulté à cerner et à atténuer les risques éventuels.

Bruce Power fournira de l'équipement et évaluera les procédés d'apprentissage automatique ainsi que la performance générale du nouveau système. De son côté, Palitronica Inc. - entreprise canadienne de matériel et de logiciels de cybersécurité qui fait partie de l'écosystème d'innovation de l'Université de Waterloo - fournira des capteurs matériels qui permettront de développer la technologie.

L'Université de Waterloo et Bruce Power ont également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe à plus de 830 000 $ au total.

Les fonds fédéraux versés à ce projet proviennent du Programme de la cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle (PCIEE) de Ressources naturelles Canada. Le PCIEE a reçu 2,42 millions de dollars dans le budget de 2018 afin d'améliorer la cybersécurité et la résilience de l'infrastructure énergétique nationale et transfrontalière dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada.

Le gouvernement du Canada continue d'analyser les cybermenaces en émergence pour assurer la sécurité des infrastructures énergétiques essentielles du pays. Ressources naturelles Canada place la cybersécurité parmi ses priorités et contribue activement à façonner la cybersécurité nationale.

« Comme le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, les menaces à la sécurité qui pèsent sur nous deviennent également numériques. Nous investissons dans des technologies de pointe avec des universités et des chefs de file de l'industrie pour protéger le secteur canadien de l'énergie contre les cybermenaces et pour assurer la sécurité de nos infrastructures essentielles. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« La cybersécurité est un volet clé de la recherche universitaire. Nous sommes ravis de mettre l'excellence de notre recherche au service du progrès technologique dans un secteur aussi important pour la population canadienne que le secteur énergétique. Tous les jours, nous dépendons du bon fonctionnement du réseau électrique, et le renforcement de la posture de cybersécurité s'avère un défi important et utile. »

Mary Wells

Doyenne de l'Université de Waterloo

« Bruce Power soutient résolument ce projet qui vise à créer une nouvelle technologie d'assurance du matériel pour détecter de façon non intrusive et non destructive la contrefaçon de pièces et de dispositifs. Le projet va dans le sens des efforts que nous déployons actuellement pour assurer la sécurité et l'intégrité de la chaîne de valeur des composants numériques. »

Jim Coady

Directeur du service d'ingénierie, Bruce Power

« Face à la multiplication des cyberattaques de par le monde, il est plus important que jamais de protéger les infrastructures énergétiques de notre pays. Nous sommes donc ravis de travailler avec Ressources naturelles Canada, l'Université de Waterloo et Bruce Power pour montrer comment notre technologie révolutionnaire offre une assurance du matériel sans précédent et améliore la cyber-résilience du secteur énergétique du Canada. »

Griffin Barnicutt

Cofondateur, Palitronica Inc.

