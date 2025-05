OTTAWA, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - En cette Semaine de la santé des femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) défend fermement la santé et les droits sexuels et reproductifs -- y compris le droit d'accès à un avortement sécuritaire -- en tant que droits fondamentaux de la personne qui doivent être protégés et maintenus au Canada.

Le Canada a été un phare dans un monde où l'on assiste à un recul alarmant des libertés et des droits des femmes en matière de procréation. Mais les Canadiennes et Canadiens ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers et considérer ces droits comme acquis, et la situation n'est pas parfaite dans notre pays. De nombreuses femmes continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d'accéder à des services d'avortement et de santé reproductive en temps voulu, en particulier dans les communautés rurales et isolées. La stigmatisation et la désinformation idéologique exacerbent ces inégalités, rendant l'accès aux soins encore plus difficile, en particulier pour les personnes déjà défavorisées et vulnérables.

La santé et les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux de la personne. Cela inclut le droit d'accéder à la contraception, aux soins de fertilité, à une éducation complète en matière de santé sexuelle et à un avortement sûr et légal. Ces droits sont essentiels à l'autonomie personnelle, à l'égalité des sexes et à la capacité de participer pleinement à la société.

Au cours de cette Semaine de la santé des femmes, la SOGC exhorte tous les niveaux de gouvernement à prendre des mesures non seulement pour affirmer ces droits, mais aussi pour élargir l'accès aux soins : rendre les services d'avortement plus accessibles, rendre les contraceptifs gratuits pour toutes les femmes au Canada et veiller à ce que les droits sexuels et reproductifs soient protégés dans la loi et dans la pratique. Nous invitons également tous les Canadiennes et Canadiens à se joindre à nous et à d'autres allié(e)s des libertés des femmes pour défendre le droit de choisir et s'exprimer en faveur de l'accès aux soins reproductifs.

« Toutes les femmes au Canada ont le droit de décider de ce qu'il advient de leur corps et de leur famille, et tous les gouvernements et les Canadiennes et Canadiens ont un rôle à jouer dans la défense et le respect de ces droits. La SOGC continuera d'être une championne inébranlable de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes au Canada. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas tenir ces droits pour acquis. » -- Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

