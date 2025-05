OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) félicite le premier ministre Mark Carney et le nouveau Cabinet du Canada. Nous avons hâte de travailler avec l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, pour faire de la santé des femmes une pierre angulaire de l'avenir du Canada.

Logo de la SOGC

La santé des femmes n'est pas une question secondaire : elle est au cœur de la croissance économique, de la participation de la main-d'œuvre et de la résilience nationale. Si le Canada veut libérer tout le potentiel de sa population et jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle économie, il doit investir dans la santé de la moitié de sa population.

La SOGC est prête à contribuer à la mise en œuvre des engagements de la plateforme 2025 du gouvernement en matière de santé des femmes, notamment : la poursuite de la gratuité de la contraception pour toutes les Canadiennes dans le cadre de l'assurance-médicaments, le lancement d'un nouveau programme national de fécondation in vitro et l'amélioration des soins postnataux et maternels.

Pour aider le gouvernement à tenir sa promesse d'améliorer les données sur la santé des femmes, la SOGC demande la création d'un tableau de bord national sur la santé des femmes. Le Canada ne dispose pas d'un cadre national pour suivre des indicateurs clés, tels que l'issue des grossesses, les mortinaissances, la mortalité maternelle et les maladies chroniques. Un tableau de bord élaboré en collaboration avec les provinces et les territoires permettrait de mettre en évidence les disparités cachées et d'identifier les domaines nécessitant des investissements ciblés, en particulier pour les groupes les plus souvent mal desservis par le système de santé, notamment les femmes noires et autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

La SOGC espère également collaborer avec le gouvernement pour étendre la couverture publique du traitement hormonal de la ménopause et réduire les temps d'attente importants pour les soins maternels et les chirurgies gynécologiques et obstétriques grâce à l'expansion des soins fondés sur la technologie, aux solutions d'intelligence artificielle et à un permis d'exercice pancanadien pour les professionnel(le)s de la santé.

« Nous voulons contribuer à la mise en place d'un système de santé qui fonctionne pour toutes les femmes, quels que soient leurs antécédents, leur revenu ou leur lieu de résidence. En tant que porte-parole de confiance en matière de santé des femmes, la SOGC est impatiente de travailler avec le nouveau gouvernement. Nous sommes prêts à apporter notre expertise clinique, de recherche et d'éducation à la table pour aider à façonner des politiques qui reflètent vraiment les besoins et les expériences vécues des femmes à travers le Canada. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

