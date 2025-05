OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - En ce Mois de sensibilisation à la santé mentale maternelle, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) encourage une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des problèmes de santé mentale chez les femmes qui peuvent accompagner la grossesse et la nouvelle maternité.

La maladie mentale périnatale, qui comprend les problèmes de santé mentale et les troubles psychiatriques pendant la grossesse et jusqu'à la première année suivant l'accouchement, est un problème majeur de santé publique. Il s'agit d'une complication fréquente pendant la grossesse et la première année après l'accouchement.

Au Canada, environ un quart des mères ayant récemment accouché présentent des symptômes correspondant à une dépression post-partum ou à un trouble anxieux. Sans traitement, ces problèmes peuvent avoir des effets dévastateurs sur les mères, leurs bébés et leurs familles. Pour les femmes vivant dans des régions éloignées ou disposant de moyens financiers limités, le manque d'accès aux services est encore plus flagrant.

Informer les femmes sur les troubles périnataux de l'humeur et de l'anxiété peut les aider à comprendre qu'elles n'ont pas à souffrir en silence. Les nouvelles mères qui sont aux prises avec ces troubles ont besoin d'information et de soutien. La SOGC s'efforce d'améliorer la santé des femmes en offrant des ressources éducatives et de la formation aux mères et aux professionnels de la santé.

Les ressources suivantes de la SOGC offrent des conseils et un soutien aux personnes qui cherchent de l'aide ou des renseignements sur le traitement :

Pour les mères :

Pour les professionnel(le)s de la santé :

Au cours de ce mois de sensibilisation, la SOGC encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la santé mentale maternelle et périnatale, à comprendre les défis qui y sont associés et à combattre la stigmatisation liée au fait de demander de l'aide.

« La grossesse et la période postnatale sont des moments délicats dans la vie d'une femme qui nécessitent un soutien durable, en particulier dans le domaine de la santé mentale. La SOGC travaille d'arrache-pied pour s'assurer que toutes les nouvelles mères, leurs familles et leurs professionnels de la santé disposent des ressources nécessaires pour qu'aucune femme ne souffre en silence. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

