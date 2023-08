LONGUEUIL, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Le Canada est déterminé à conserver et à protéger la biodiversité naturelle des eaux douces, des terres et des océans. Grâce au Fonds pour dommages à l'environnement, le gouvernement du Canada contribue activement à la remise en état de l'environnement et à la conservation des espèces sauvages. Ce fonds utilise les amendes versées à la suite d'infractions environnementales pour soutenir des projets visant à protéger la nature et à l'aider à se rétablir, à restaurer les habitats et à préserver les populations d'animaux sauvages.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que l'organisme Ciel et Terre (anciennement le Centre d'information sur l'environnement de Longueuil) recevra 100 000 dollars pour protéger et conserver la flore et la faune du ruisseau Massé, en Montérégie, dans la province de Québec. Ce ruisseau constitue un habitat important pour la rainette faux-grillon de l'Ouest.

Le projet vise à améliorer les fonctions écologiques des zones tampons riveraines et la qualité de l'eau du ruisseau Massé, et il contribuera à éduquer et à mieux sensibiliser la collectivité à propos des questions touchant la biodiversité naturelle. Dans le cadre de ces efforts, Ciel et Terre désignera des aires d'intervention prioritaires, nettoiera les berges, plantera des bandes de protection riveraines, éliminera les espèces exotiques envahissantes et organisera des campagnes d'information et de sensibilisation.

Ce projet s'inscrit dans un investissement de 6,7 millions de dollars consacré à 22 projets environnementaux à l'échelle du Canada. Les projets consisteront essentiellement en la remise en état ou l'amélioration de l'environnement naturel, l'amélioration de la qualité de l'environnement et la recherche et développement menant à la remise en état. Les projets offriront également aux membres de la collectivité, dont les peuples autochtones et les jeunes, la possibilité d'accroître leur prise de conscience des problèmes environnementaux.

Les 21 autres projets sont menés par des organisations situées en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nunavut, en Ontario et au Québec.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces 22 projets grâce au Fonds pour dommages à l'environnement, qui fait en sorte que des mesures positives sont prises à la suite de dommages causés à l'environnement. Le travail important entrepris par des groupes tels que Ciel et Terre, qui s'efforcent d'améliorer leur environnement local et de protéger des espèces importantes comme la rainette faux-grillon de l'Ouest, aura des effets positifs durables sur l'environnement naturel du Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis heureuse de constater que le gouvernement du Canada soutient des projets dans tout le pays grâce au Fonds pour dommages à l'environnement, une initiative qui garantit que des interventions bénéfiques feront suite à des dommages causés à l'environnement. Les efforts louables déployés par des organisations comme Ciel et Terre à Longueuil, qui travaillent à l'amélioration de leur environnement local et à la protection d'espèces importantes, auront des effets positifs durables sur l'environnement naturel de Longueuil et contribueront à sa croissance durable. »

- Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

« Ciel et Terre tient à remercier chaleureusement le gouvernement du Canada pour son soutien dans le cadre du projet rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds pour dommages à l'environnement. Ces fonds nous offriront une occasion unique de restaurer et d'améliorer une partie du ruisseau Massé. Plusieurs espèces en péril en bénéficieront, dont la rainette faux-grillon de l'Ouest, le monarque et le Goglu des prés. »

- Michel Saint-Denis, président, Ciel et Terre

Faits en bref

La rainette faux-grillon de l'Ouest est inscrite comme espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril depuis 2010 en raison des principales menaces qui pèsent sur l'espèce, notamment le développement urbain, les activités agricoles et l'expansion de l'infrastructure. Faciliter le rétablissement d'espèces comme la rainette faux-grillon de l'Ouest contribuera à la biodiversité globale et au maintien d'écosystèmes sains, à la santé, à la prospérité et au bien-être de toute la population.

Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un compte à fins déterminées du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada. Il sert de mécanisme efficace et novateur pour investir les fonds provenant d'amendes, d'ordonnances de la cour et de contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du pays.

Le Fonds pour dommages à l'environnement soutient des projets qui contribuent à restaurer des ressources naturelles similaires à celles qui ont été endommagées par l'incident initial, et qui se trouvent à l'endroit ou à proximité de l'endroit où le dommage à l'environnement s'est produit.

Les amendes et les sanctions sont automatiquement versées au Fonds pour dommages à l'environnement en vertu de 14 dispositions législatives fédérales, dont : la Loi sur les pêches, paragraphe 40(6); la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Cinq lois fédérales contiennent des clauses discrétionnaires pouvant être appliquées pour verser les amendes et sanctions au Fonds pour dommages à l'environnement, notamment la Loi sur les pêches, alinéa 79.2f).

