LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'application des lois canadiennes sur l'environnement et les espèces sauvages est l'une des mesures importantes prises par Environnement et Changement climatique Canada pour protéger les espèces sauvages et la nature.

Le 12 juin 2025, la Ville de Longueuil a été condamnée par la Cour du Québec à payer une amende de 30 000 $. La Ville de Longueuil a plaidé coupable à un chef d'accusation pour avoir enfreint la Loi sur les espèces en péril. L'accusation découle de la fauche de végétation qui a endommagé ou détruit au moins un nid de goglus des prés. Le montant de l'amende sera versé au receveur général du Canada.

Le 10 juillet 2024, Environnement et Changement climatique Canada a reçu un signalement provenant d'un individu indiquant qu'un site de nidification de goglus des prés avait été détruit lors de la fauche de végétation dans le parc municipal des Sorbiers, à Longueuil. Les agents d'application de la loi du Ministère ont par la suite ouvert une enquête qui leur a permis de déterminer que la Ville de Longueuil était responsable de la fauche réalisée le 9 juillet 2024 qui a endommagé ou détruit au moins un nid de goglus des prés. Ce faisant, la Ville de Longueuil a commis une infraction à l'article 33 de la Loi sur les espèces en péril.

Environnement et Changement climatique Canada a créé un service d'abonnement gratuit pour permettre à la population canadienne d'être tenue informée des mesures que prend le gouvernement du Canada en vue de protéger l'environnement naturel.

Faits en bref

Le goglu des prés est un oiseau migrateur qui niche principalement dans les prairies de fauche et les prés. Il est aussi, entre autres, présent dans les prairies humides, les tourbières herbeuses et les champs abandonnés composés majoritairement d'herbes hautes. Les femelles construisent les nids au niveau du sol. Chaque couvée contient de trois à sept œufs.

Plus de 25 % de la population mondiale de goglus des prés se reproduit au Canada . La population a diminué de façon marquée dans les années 1980 et 1990. Son déclin s'est poursuivi par la suite, mais plus lentement.

. La population a diminué de façon marquée dans les années 1980 et 1990. Son déclin s'est poursuivi par la suite, mais plus lentement. Au Canada , le goglu des prés, son nid et ses œufs sont protégés en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs . L'espèce est également protégée à titre d'espèce menacée inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et en vertu de diverses lois provinciales.

, le goglu des prés, son nid et ses œufs sont protégés en vertu du sous le régime de la . L'espèce est également protégée à titre d'espèce menacée inscrite à l'annexe 1 de la et en vertu de diverses lois provinciales. Les personnes qui possèdent des renseignements sur des crimes contre les espèces sauvages (braconnage, contrebande, trafic, etc.) peuvent communiquer de façon anonyme avec Échec au crime, en composant le 1-800-222-8477, ou pour les résidents du Québec, le 1-800-711-1800.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]