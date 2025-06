GATINEAU, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - La population canadienne est confrontée à des phénomènes climatiques sans précédent - des feux de forêt aux vagues de chaleur extrême en passant par les inondations et les périodes de froid extrême. Les inondations comptent parmi les répercussions des changements climatiques les plus coûteuses, et causent des dommages importants aux collectivités et aux infrastructures. Il est maintenant plus important que jamais de fournir des données et des renseignements de haute qualité à la population canadienne alors que nous nous adaptons aux effets des changements climatiques.

Pour y parvenir, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 6,8 millions de dollars aujourd'hui pour financer 20 projets partout au pays grâce au Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation, dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

Environnement et Changement climatique Canada investit 3,3 millions de dollars dans neuf projets visant à faire avancer la science de la cartographie des inondations à l'échelle nationale et à amener les institutions de recherche canadiennes et les scientifiques du Ministère à travailler ensemble. Ces projets recueilleront les données nécessaires pour approfondir notre compréhension des zones qui courent les risques les plus élevés de subir des inondations destructrices. La mise en place de ces bases importantes nous permettra de disposer d'outils plus fiables afin d'assurer une économie canadienne plus résiliente et prospère et de donner les moyens à la population canadienne de se protéger.

Ressources naturelles Canada investit 2,8 millions de dollars dans huit projets visant à élaborer et à améliorer des approches de modélisation régionale des inondations afin d'accroître l'information sur les risques d'inondation partout au pays. Ressources naturelles Canada investit une somme supplémentaire de 750 000 $ pour soutenir trois projets axés sur l'échange de connaissances traditionnelles autochtones et d'autres pratiques scientifiques liées à la cartographie des risques d'inondation. Ces projets mèneront à un avenir plus efficace, plus sûr et plus résilient pour les infrastructures et les collectivités au Canada.

Chacun de ces projets s'harmonise avec le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à accroître les bienfaits pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures résilientes et à favoriser la prospérité de l'économie et de la main-d'œuvre.

« Les inondations constituent la catastrophe naturelle la plus coûteuse au Canada, et selon les prévisions, les changements climatiques entraîneront une augmentation de la fréquence et de la gravité de ce phénomène à l'avenir. En investissant dans la cartographie des inondations de pointe et en rassemblant des experts de divers secteurs, nous aidons les collectivités à mieux comprendre les risques qui les guettent et à créer un avenir plus sûr et plus résilient pour les familles canadiennes. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les inondations représentent une menace importante pour les familles, l'infrastructure et l'économie canadiennes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les équipes de recherche pour appuyer la cartographie des risques d'inondation, qui aidera à préserver l'infrastructure essentielle, à atténuer les perturbations des économies locales et à améliorer la sécurité publique. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

En 2021, le gouvernement du Canada a lancé le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation et l'a doté d'un investissement initial de 63,8 millions de dollars. En 2023, le gouvernement a élargi le programme dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, en annonçant un montant de 164,2 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la cartographie des aléas d'inondation, rendre cette information accessible et aider la population canadienne à mieux se préparer aux futures inondations.

a lancé le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation et l'a doté d'un investissement initial de 63,8 millions de dollars. En 2023, le gouvernement a élargi le programme dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, en annonçant un montant de 164,2 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser la cartographie des aléas d'inondation, rendre cette information accessible et aider la population canadienne à mieux se préparer aux futures inondations. Les principaux objectifs de la cartographie des inondations sont la planification de l'aménagement du territoire ainsi que la gestion des urgences, de l'environnement et des ressources.

Environnement et Changement climatique Canada , en collaboration avec les provinces et les territoires, surveille les niveaux et les débits d'eau au pays et rend les données et les renseignements sur les quantités d'eau accessibles à toute la population canadienne.

, en collaboration avec les provinces et les territoires, surveille les niveaux et les débits d'eau au pays et rend les données et les renseignements sur les quantités d'eau accessibles à toute la population canadienne. Ressources naturelles Canada est responsable de l'élaboration et de la gestion des données géospatiales (y compris des cartes topographiques), du Réseau hydrospatial canadien (qui représente les eaux de surface du Canada ), des cartes des zones inondables et des données d'élévation. Toute cette information est accessible à la population canadienne et est utilisée aux fins de planification, de recherche et de préparation aux situations d'urgence.

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Carolyn Svonkin, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]