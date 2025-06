GATINEAU, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a présenté un aperçu saisonnier pour l'été. Les experts prévoient que des températures supérieures à la normale sont probables dans la majeure partie du Canada au cours de la saison, et que des températures plus froides que la normale sont possibles dans certaines régions au nord-ouest, le long de la mer de Beaufort.

Ce printemps, certaines régions du pays ont vécu une fin d'hiver irrégulière; plusieurs endroits ont subi des variations de température. En outre, des conditions de sécheresse ont touché une grande partie du Canada, particulièrement dans les Prairies. Ces conditions, combinées à la grande probabilité d'un été plus chaud que la normale, pourraient accroître les risques de feux de forêt au cours des prochains mois, ce qui pourrait mener à une mauvaise qualité de l'air et poser des risques pour votre santé et celle de votre famille.

Comprendre les risques de ces phénomènes météorologiques extrêmes peut aider la population canadienne à prendre les bonnes décisions pour protéger sa santé, sa sécurité et ses biens. La cote air santé du Canada est un outil important qui aide les gens à comprendre la façon dont la qualité de l'air autour d'eux peut affecter leur santé.

Les changements climatiques augmentent la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques violents partout au pays. L'information et les alertes météorologiques émises par Environnement et Changement climatique Canada sont des outils essentiels à la protection de la population canadienne. Cet été, le public est prié de surveiller régulièrement les prévisions météo, la cote air santé et l'indice UV, de prendre toutes les alertes météorologiques au sérieux et d'être prêt. Vous pouvez télécharger l'application MétéoCAN pour recevoir des alertes météo directement sur votre appareil mobile et personnaliser les notifications sur la température et la cote air santé.

Faits en bref

Les changements climatiques entraînent des chaleurs extrêmes plus fréquentes que par le passé, augmentant la gravité des vagues de chaleur et les risques de sécheresse et de feux de forêt.

La communauté scientifique d'Environnement et Changement climatique Canada peut maintenant analyser les épisodes de chaleur et de froid extrêmes et déterminer dans quelle mesure les changements climatiques ont joué un rôle sur leur gravité. Elle commencera à analyser les épisodes de précipitations extrêmes plus tard en 2025.

Les changements climatiques entraînent également des précipitations plus intenses, qui devraient accroître les risques d'inondation en milieu urbain. De plus, la fréquence des inondations côtières devrait augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle locale.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays, et le Ministère est résolu à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des alertes de temps violent, à la population canadienne.

Pour connaître les plus récentes prévisions et les avertissements de temps violent, visitez le site Web canada.ca/meteo, et téléchargez l'application vérifiée par nos météorologues MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS).

