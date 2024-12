Protéger l'économie du Québec - La ministre Fréchette poursuit ses rencontres avec le milieu économique québécois

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, a tenu trois tables rondes cette semaine avec une trentaine d'entreprises et d'associations d'affaires du Québec afin de discuter des enjeux et des défis liés aux récentes annonces du président désigné des États-Unis, M. Donald Trump, concernant la possibilité d'imposer des tarifs douaniers sur les produits en provenance du Canada. Elle était accompagnée pour l'occasion de la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo.

Les tables rondes ont réuni des représentants des principaux secteurs concernés par cette menace, soit l'agroalimentaire, la foresterie (bois d'œuvre), l'aluminium et l'aérospatiale. La ministre a ainsi pu prendre le pouls du milieu économique québécois, qui s'est prononcé notamment sur les impacts, les préoccupations et les pistes de solution possibles pour mieux se préparer à toute éventualité. L'objectif : pouvoir agir rapidement et en amont advenant l'imposition de ces tarifs douaniers.

Bien qu'elle préférerait éviter une guerre tarifaire sur les exportations québécoises ainsi que sur l'énergie aux États-Unis, la ministre Fréchette considère qu'il est de la responsabilité du gouvernement du Québec de se préparer et de protéger l'économie québécoise. Les rencontres comme celles-ci sont donc importantes pour approfondir l'analyse sur les répercussions potentielles de l'imposition de tarifs par les États-Unis et s'assurer de défendre efficacement les intérêts du Québec. Les informations recueillies permettront notamment de déterminer les points de pression sur l'économie des États-Unis et d'identifier des alliés potentiels.

La ministre s'est dite très satisfaite de l'exercice, qui s'inscrit dans la continuité de la mise en place récemment du comité Québec-États-Unis, auquel elle participe. Rappelons que celui-ci se compose également des ministres Christopher Skeete, Martine Biron, Eric Girard, Maïté Blanchette Vezina, André Lamontagne, François Bonnardel et Jean-François Roberge. Ce comité se réunit régulièrement et consulte les entreprises, les associations et les experts afin de bénéficier de conseils éclairés sur les divers enjeux liés à la relation commerciale avec les États-Unis.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a développé au fil des années un réseau solide à l'international. Avec des délégations partout dans le monde, le Québec est l'un des seuls États fédérés à être aussi présent à l'étranger. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour leur faire valoir le haut degré d'intégration de la relation commerciale entre les deux nations.

Citations :

« Les économies des États-Unis et du Québec sont étroitement liées; c'est un fait. Le Québec est présent dans des secteurs stratégiques importants pour les Américains, et ces secteurs seraient particulièrement touchés advenant l'imposition de tarifs douaniers. Les rencontres de cette semaine répondent à la préoccupation que j'avais de mesurer le pouls de notre milieu économique. Maintenant, on va s'assurer de protéger nos marchés et nos emplois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Les menaces liées aux tarifs douaniers américains suscitent des préoccupations légitimes chez les entreprises québécoises, et Investissement Québec est plus que jamais à l'écoute de leurs besoins. Nous sommes déjà en mode solution et nous continuerons de leur offrir le financement et l'accompagnement nécessaires pour les soutenir dans l'augmentation de leur productivité et de leur compétitivité et contribuer à les rendre plus résilientes face à ces défis potentiels. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Faits saillants :

Les États-Unis constituent une destination de premier plan pour les exportations du Québec.

En 2023, près de trois quarts des exportations québécoises de marchandises (73,6 %), représentant une valeur estimée à 83,7 milliards de dollars, étaient destinés aux États-Unis.

Le pourcentage et la valeur des exportations de marchandises des secteurs québécois ci-dessous vers les États-Unis sont les suivants : Aluminium : 96 %, pour un total de 9,8 milliards de dollars; Aérospatiale : 69 %, pour un total de 11,1 milliards; Foresterie : 83 %, pour un total de 8,2 milliards; Agroalimentaire : 68,5 %, pour un total de 8,1 milliards.



Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

