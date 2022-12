MONTRÉAL, le 17 déc. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de nourrir nos familles, de soutenir d'importantes industries, ou d'abriter diverses espèces, divers habitats et écosystèmes, nos océans nous relient tous. Aujourd'hui plus que jamais, nous constatons les répercussions des changements climatiques et de la perte de biodiversité sur nos espaces marins. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver et à protéger nos océans maintenant et pour les générations futures.

Aujourd'hui, à la Convention sur la biodiversité marine des Nations Unies (COP15), la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé un nouveau soutien visant à appuyer la restauration et la conservation des océans, ainsi que la recherche scientifique dans ce domaine partout au Canada, grâce à des programmes de financement à hauteur de 227,5 millions de dollars, incluant :

Un investissement de 75 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour le Fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques , dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin d'appuyer des projets qui conservent et restaurent des zones aquatiques prioritaires sur les côtes et en amont.

au cours des cinq prochaines années pour le , dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin d'appuyer des projets qui conservent et restaurent des zones aquatiques prioritaires sur les côtes et en amont. Un investissement supplémentaire de 7,5 millions de dollars , sur trois ans, dans le cadre du Programme de contributions pour les écosystèmes et les océans , pour financer des activités scientifiques et de la recherche à l'appui des efforts de conservation marine.

, sur trois ans, dans le cadre du , pour financer des activités scientifiques et de la recherche à l'appui des efforts de conservation marine. Un investissement initial de 6,9 millions de dollars pour la première ronde d'un appel de propositions national dans le cadre du Programme de contributions pour la gestion des océans afin de faire progresser les initiatives de sensibilisation, de surveillance, d'intendance et de renforcement des capacités partout au pays, qui aident à protéger les aires marines. Cela fait partie d'une enveloppe de financement plus vaste de 145 millions de dollars sur 5 ans, visant à soutenir la collaboration avec des partenaires clés partout au pays.

Ces initiatives feront progresser les efforts du Canada en matière de conservation marine, en améliorant notre compréhension du milieu marin, en restaurant les habitats aquatiques, et en contribuant aux initiatives de conservation. Le Canada a réalisé des progrès historiques en matière de conservation de ses eaux marines, passant d'une protection de moins de un pour cent en 2015 à plus de 14 pour cent aujourd'hui. Alors que le Canada accueille le monde à la COP15 et dirige les efforts internationaux, nous continuerons de prendre des mesures audacieuses au pays pour protéger 25 pour cent de nos océans d'ici 2025 et 30 pour cent d'ici 2030.

Le travail nécessaire pour aider à atteindre ces objectifs se poursuivra pendant le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) organisé par le Canada aux côtés des Premières Nations hôtes - les Musqueam, les Squamish et les Tsleil-Waututh - en partenariat avec la Province de la Colombie-Britannique, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNPC), du 3 au 9 février 2023, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le Congrès réunira des experts de la conservation marine pour transmettre leurs connaissances, leurs expériences, et des meilleures pratiques, en vue de renforcer la conservation de la biodiversité marine.

Grâce à ces initiatives et à la collaboration continue avec ses partenaires, le Canada réalise des progrès concrets en matière de conservation et de protection des océans. Ces efforts font toute une différence pour garantir un environnement aquatique plus propre et plus durable pour les générations à venir.

Citations

« Il est clair que nous devons prendre des mesures concrètes pour restaurer et préserver la santé des océans, et pour soutenir le rôle des secteurs océaniques visant à lutter contre les changements climatiques et à inverser la perte du milieu naturel. Travailler aux côtés d'organisations novatrices, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, aide à tracer la voie vers la lutte contre la perte de biodiversité, et l'atteinte de nos cibles de conservation marine. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux surveiller et protéger nos écosystèmes marins, faire face aux changements climatiques, et bâtir une économie bleue plus forte et plus durable pour tout le monde. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les océans et les voies navigables du Canada sont inestimables pour nos collectivités côtières, notre réseau de transport maritime, et la biodiversité marine. C'est pourquoi, dans le cadre du Plan de protection des océans et en collaboration avec les peuples autochtones et les collectivités côtières, notre gouvernement est fier d'investir dans des initiatives comme le Fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques, pour accroître la protection de nos écosystèmes côtiers, de rendre le trafic maritime plus sécuritaire, et de bâtir un réseau de transport maritime plus sécuritaire et plus écologique, qui protège la biodiversité marine. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

Le budget de 2022 octroie 2 milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler le Plan de protection des océans du Canada et étendre ses travaux à de nouveaux domaines.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré au total 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement historique de 976,8 millions de dollars sur cinq ans pour protéger la santé de nos océans et atteindre des objectifs ambitieux de conservation de 25 pour cent de nos océans d'ici 2025 et de 30 pour cent d'ici 2030.

