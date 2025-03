Protection du territoire agricole - Deux projets horticoles à portée communautaire verront le jour à l'Agro-parc en 2025

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce la sélection de deux projets horticoles à portée communautaire pour l'exploitation d'une parcelle de 10 hectares de l'Agro-parc.

Lancé en novembre dernier, l'appel de projets visait à mettre en valeur une partie de l'Agro-parc au bénéfice de la communauté, en rendant plus accessibles des produits agricoles. L'appel de projets a donc permis de sélectionner deux initiatives qui favoriseront l'autonomie et la sécurité alimentaires de la population environnante de la région de la Capitale-Nationale.

Les deux propositions retenues sont les suivantes :

Ferme urbaine sociocommunautaire et écologique (FUSÉ) : ce collectif propose de développer une production maraîchère destinée à la distribution à des organismes de sécurité alimentaire, tout en offrant des activités d'hortithérapie et des plateaux de travail, en collaboration avec différents partenaires de la Capitale-Nationale.

La Ferme des Ambassadeurs inc. : ce projet vise à cultiver des légumes exotiques biologiques, tout en favorisant l'intégration des communautés culturelles et la sensibilisation à la diversité alimentaire, en collaboration avec l'organisme Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs.

Citations

« Les projets retenus incarnent notre volonté de faire de l'Agro-parc un lieu de production agricole dynamique. Ils permettront non seulement de valoriser ces terres d'une grande qualité, mais également de favoriser l'accès à une alimentation locale et diversifiée. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ces projets favoriseront une agriculture urbaine durable, mettront en valeur ce site agricole exceptionnel et augmenteront la sécurité alimentaire. Je remercie tous les groupes impliqués dans la démarche. J'ai très hâte que ces nouvelles fermes voient le jour au cœur de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement a concrétisé un dossier dont on parlait depuis plus de 20 ans. À terme, ces terres deviendront l'une des plus belles fermes urbaines au monde! »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Faits saillants

Le 30 septembre 2022, le gouvernement du Québec a acquis les terres des Sœurs de la Charité de Québec avec l'intention d'en faire un parc d'innovation agricole.

Le 4 novembre 2024, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en présence du ministre des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et du maire de Québec, M. Bruno Marchand, a annoncé le lancement de l'appel de projets horticoles à portée communautaire et de l'appel de déclaration d'intérêt pour la gestion de l'Agro-parc.

La période offerte aux intervenants pour faire part de leur intérêt pour la gestion de l'Agro-parc s'est terminée le 14 février dernier. L'analyse des propositions est en cours et les résultats seront dévoilés une fois les analyses terminées.

L'acquisition des terres par le gouvernement du Québec permet d'assurer, pour les générations futures, la préservation d'un lieu exceptionnel pour la pratique de l'agriculture.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

