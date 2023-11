Protection des sièges sociaux québécois - Appui de 6,5 M$ à Dessercom pour la relance d'Airmedic

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'intermédiaire d'Investissement Québec à titre de mandataire, une contribution financière de 6,5 millions de dollars à Dessercom pour soutenir le maintien des opérations d'Airmedic, qui offre du transport médical terrestre et aérien d'urgence, partout au Québec. Cette intervention permettra de préserver la propriété québécoise d'une entreprise fournissant des services essentiels aux régions éloignées.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citation :

« L'acquisition d'Airmedic par Dessercom, une entreprise québécoise bien établie, assurera la continuité des activités de transport médical d'urgence, un service essentiel. On conserve l'expertise développée au fil des ans par l'équipe d'Airmedic, qui soutient activement la population québécoise, surtout celle en régions éloignées. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Fondé en 1968, l'organisme de bienfaisance Dessercom propose des services préhospitaliers d'urgence depuis 1984 et de transport médical non urgent depuis 1995.

L'entreprise québécoise Airmedic exploite sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères afin d'offrir des services de transport médical d'urgence.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]