L'ARSF précise comment les administrateurs d'hypothèques doivent se conformer aux exigences relatives aux rapports financiers

TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) prend des mesures pour s'assurer que les administrateurs d'hypothèques protègent les fonds et les investissements qu'ils gèrent pour les investisseurs et les prêteurs.

Aujourd'hui, l'ARSF publie des lignes directrices finales qui expliquent comment les administrateurs d'hypothèques doivent se conformer aux exigences relatives aux rapports financiers.

« Les administrateurs d'hypothèques jouent un rôle important dans la gestion des fonds et des investissements des particuliers, et nous voulons nous assurer que les fonds des emprunteurs et des investisseurs sont protégés », a déclaré Huston Loke, vice-président directeur, Surveillance des pratiques de marché de l'ARSF. « Les lignes directrices que nous publions aujourd'hui visent à réduire le risque que des fonds et des investissements soient égarés, volés ou traités de manière inappropriée. »

Ces lignes directrices contribueront à garantir ce qui suit :

les administrateurs déposent les déclarations et les rapports d'audit requis dans les délais impartis;

le rapport du vérificateur est certifié par un expert-comptable autorisé;

le rapport d'assurance raisonnable du vérificateur sur le respect de la législation se présente sous une forme approuvée par le directeur général et aborde tous les domaines de conformité requis.

L'ARSF publie ces lignes directrices, qui entreront en vigueur le 27 novembre 2023, dans le cadre de sa surveillance renforcée des administrateurs d'hypothèques, dont les pratiques ont été ciblées comme un domaine clé dans le plan de surveillance du secteur du courtage hypothécaire 2023-24 de l'ARSF.

L'ARSF apprécie les réactions qu'elle a reçues au cours de son processus de consultation. Nous avons mis à jour les orientations finales afin de prévoir une période de transition pour les rapports d'assurance raisonnable qui seront publiés pour l'exercice financier se terminant après le 31 décembre 2024. Pour que ces rapports soient présentés sous une forme approuvée par l'ARSF, ils devront couvrir les exigences élargies du Règlement de l'Ontario 189/08.

