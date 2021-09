Propulsion Québec et l'UMQ concluent un partenariat stratégique pour le développement de la mobilité électrique et durable

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), ont annoncé aujourd'hui, en marge du lancement de l'événement IMPULSION MTL 2021 à Montréal, la conclusion d'une entente de collaboration stratégique visant à favoriser le développement de l'électrification des transports au Québec.

Cette initiative inédite survient alors que la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la transition énergétique et l'électrification de l'économie du Québec sont au coeur des priorités gouvernementales. Le gouvernement fédéral a en effet présenté, en avril dernier, les mesures en matière d'innovation industrielle totalisant plus de 7 milliards de dollars d'ici 2028. Ces mesures toucheront l'ensemble de la chaîne de valeur des transports électriques et intelligents et permettront l'accélération de la décarbonisation des industries lourdes. Par ailleurs, le Plan pour une économie verte 2030 (PEV) du gouvernement du Québec vise notamment l'électrification à 100 % d'ici 2030 du parc de véhicules utilisés par les ministères et certains organismes gouvernementaux. Ce partenariat vise donc, dans ce contexte, à agir comme vecteur d'accélération pour l'électrification des parcs de véhicules dans le secteur municipal au Québec.

Dans le cadre de cette entente, Propulsion Québec et l'UMQ collaboreront au partage d'information et à la mise en place de projets qui permettront de joindre les forces et les compétences de leurs réseaux respectifs afin de contribuer aux efforts du PEV. Les deux partenaires souhaitent notamment accroître les opportunités visant à électrifier les flottes de véhicules municipaux, entre autres en évaluant la possibilité de mettre sur pied des regroupements d'achats à cet effet et en offrant des occasions aux municipalités de se familiariser avec cette technologie ainsi que ses bénéfices.

« Grâce à son expertise et à la force de son réseau, l'UMQ peut agir comme accélérateur de changement et accompagner encore plus efficacement ses municipalités membres dans l'adoption, l'intégration et le déploiement des différentes initiatives en matière d'électrification des transports. Je suis personnellement très fier de ce partenariat prometteur avec Propulsion Québec, qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs que s'est fixés l'Union dans le cadre de sa Plateforme municipale Unis pour le climat. »

Martin Damphousse, premier vice-président de l'UMQ et maire de Varennes

« Propulsion Québec se réjouit de cette collaboration avec l'UMQ. Nous sommes optimistes que cette entente nous permettra de bien outiller et accompagner les municipalités dans leur transition vers l'électrification de leur parc de véhicules et infrastructures. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'aide de l'UMQ afin de rejoindre et appuyer les acteurs municipaux qui ont un rôle très important à jouer dans l'atteinte de l'objectif du PEV. »

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 230 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec, du Mouvement Desjardins et de Québecor.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

