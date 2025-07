Camps de jour municipaux - L'UMQ interpelle le gouvernement pour assurer l'avenir des camps de jour municipaux

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Chaque été, les camps de jour municipaux accueillent plus de 275 000 enfants à travers le Québec, offrant un service indispensable aux familles. Malgré des ressources limitées, les municipalités continuent de répondre présentes. L'Union des municipalités du Québec (UMQ) sonne l'alarme sur la pérennité des services de camps de jour municipaux qui est aujourd'hui en jeu.

Des besoins croissants, des ressources insuffisantes

Deux municipalités sur trois observent une augmentation des inscriptions d'enfants nécessitant un accompagnement spécialisé, avec des coûts qui ont parfois doublé depuis 2022. Or, les subventions actuelles ne couvrent qu'environ 25 % des besoins réels. Les 6 millions de dollars annuels alloués pour tout le Québec ne suffisent pas pour répondre à la demande croissante. La récente aide additionnelle versée par le ministère responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, est une avancée notable mais elle n'est pas suffisante. Les municipalités, déjà à bout de souffle, ne peuvent porter seules ce manque à gagner. À cela s'ajoutent des défis pour recruter et retenir le personnel qualifié pour accompagner tous les enfants.

Un appel à un engagement gouvernemental

L'UMQ demande au gouvernement du Québec d'accroître significativement son soutien financier afin de permettre aux municipalités de maintenir et de développer une offre de camps de jour inclusive et accessible. Cela passe par la création d'un volet spécifique de financement dédié aux programmes d'accompagnement mis en place par les municipalités dans les camps de jour, dans le cadre du programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) et par la mise en place d'un continuum de services de l'école vers le camp.

L'UMQ souligne aussi l'importance de consulter les municipalités et de prévoir des sommes pour la mise en place éventuelle d'un répertoire des camps.

« Chaque enfant, peu importe sa réalité, devrait avoir accès à un camp de jour de qualité. À ce jour, 40 % des jeunes Québécoises et Québécois fréquentent les camps municipaux. Malgré des ressources limitées, les municipalités continuent de répondre présentes. Il est donc crucial que ces camps demeurent accessibles financièrement, sans compromis sur l'inclusion ou la qualité. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de soutenir l'avenir des camps de jour municipaux » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Il est temps d'aller plus loin dans le travail d'équipe entre le ministère de l'Éducation, le réseau de la santé, les citoyennes et citoyens et les municipalités. L'UMQ appelle à l'action pour un véritable partenariat. Ensemble, nous devons garantir l'accès aux camps de jour à nos enfants et ce partout au Québec », a déclaré monsieur Christian Ouellette, président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ et maire de Delson.

