SOMMET INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ÉLECTRIQUES ET INTELLIGENTS - Impulsion 2025 : le grand rendez-vous de l'électrification des transports est lancé !

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents, donne aujourd'hui le coup d'envoi d'Impulsion 2025, le plus grand sommet international dédié aux transports zéro émission au Canada. Co-présenté par Hydro-Québec et le Groupe Volvo et rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cet événement d'envergure, qui se déroule les 31 mars et 1ᵉʳ avril au Palais des congrès de Montréal, réunit les leaders et experts du secteur pour accélérer l'électrification des transports.

Impulsion 2025 invite la Suède comme pays à l'honneur et accueille plusieurs délégations internationales de la France au Brésil, en passant par le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Chili et la Corée du Sud.

Des conférences sur le portrait des transports électriques et l'impact des tarifs douaniers

Dès le 31 mars, un dîner-causerie stratégique sur l'impact des politiques commerciales américaines sur l'économie et la transition énergétique aura également lieu. Deux conférenciers de renom analyseront les enjeux et opportunités pour le Québec :

Christine Fréchette - Députée de Sanguinet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Ministre responsable du Développement économique régional, Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Gouvernement du Québec

- Députée de Sanguinet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Ministre responsable du Développement économique régional, Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Gouvernement du Québec Jean Charest - Associé, ancien Premier ministre du Québec ( 2003-2012) et Vice-premier ministre du Canada (1993), Therrien, Couture, Joli-Cœur

À 13h45, une conférence de presse dressera le portrait actuel de l'électrification des transports au Québec. Des industriels clés des filières des véhicules zéro émission, de la batterie et des infrastructures de recharge témoigneront de leurs ambitions de croissance pour les deux prochaines années : Nationex, RVE et Nano One.

Un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la mobilité

Impulsion 2025 s'impose comme une plateforme unique de conférences, d'ateliers et de rencontres stratégiques pour propulser l'électrification des transports. Avec des délégations internationales et des acteurs majeurs du secteur, cet événement façonne l'avenir des transports terrestres québécois.

Découvrez la programmation complète : Programme Impulsion 2025

Vous souhaitez participer et n'avez pas encore votre billet ? Contactez Claire Maynadier dès maintenant pour réserver votre place. Une carte de presse sera demandée.

Cet événement est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, d'Hydro-Québec et du groupe Volvo.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken, Hydro-Québec et Fonds de solidarité FTQ.

À propos d'Impulsion 2025

Impulsion est le plus grand sommet international dédié aux transports électriques et intelligents au Canada, organisé par Propulsion Québec. Pour sa 5ᵉ édition, qui se tiendra les 31 mars et 1ᵉʳ avril 2025 au Palais des congrès de Montréal, Impulsion mettra à l'honneur la Suède, reconnue comme un chef de file mondial en transport vert. Cet événement incontournable rassemble des délégations internationales, des leaders influents et des experts de pointe pour explorer les grandes tendances, favoriser l'innovation et créer des collaborations stratégiques. Conférences, ateliers, et réseautage offriront une plateforme unique pour bâtir l'avenir des transports intelligents, ici et ailleurs.

À propos du Groupe Volvo

Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, offrant des camions, des autobus, des équipements de construction, des solutions d'énergie pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de fonctionnement et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le groupe Volvo a son siège à Göteborg, en Suède, emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients sur près de 190 marchés. En 2023, les ventes nettes s'élèveront à 553 milliards de couronnes suédoises (48 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

À propos de Hydro-Québec

Le monde entier se mobilise et investit massivement dans la transition énergétique. Le Québec bénéficie d'une position enviable avec une énergie propre et de bas tarifs, mais doit saisir l'occasion pour se décarboner et créer de la richesse tout en répondant aux attentes des clients et clientes. Le Plan d'action 2035-Vers un Québec décarboné et prospère d'Hydro-Québec permettra de réduire les gaz à effet de serre, de répondre à la croissance prévue de la demande d'électricité et d'offrir à la clientèle un service fiable, simple et abordable.

SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Claire Maynadier, Directrice communications et Relations publiques, Propulsion Québec, [email protected], 514 581-521