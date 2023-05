TORONTO, 20 mai 2023 /CNW/ - BLUETTI, une marque bien connue pour les solutions d'alimentation portable, offre une gamme de produits pour améliorer les célébrations de la Journée nationale des patriotes / fête de la Reine . Qu'il s'agisse d'un voyage de camping, d'une journée à la plage, d'un barbecue dans la cour arrière ou de quelques jours au chalet, les sources d'alimentation mobile de BLUETTI vous garantissent que tout est prêt à fonctionner, en tout temps.

Solutions BLUETTI pour les divertissements en plein air

Les solutions EB3A et EB55 de BLUETTI s'adressent aux voyageurs et aux explorateurs qui apprécient à la fois la portabilité et la capacité. Ces blocs électriques compacts pèsent respectivement 10 et 16 livres, ce qui en fait des outils idéaux pour les voyages de camping, les courtes excursions, les randonnées et plus encore. Malgré leur petite taille, ils offrent une grande puissance. Ils peuvent alimenter sans effort une vaste gamme d'appareils, y compris des drones, des caméras et même de petits appareils comme des mélangeurs et des réfrigérateurs de voiture. Grâce à ces deux solutions, vous visionnerez vos films préférés tout en savourant des boissons et des aliments frais, en toute facilité.

Pendant la longue fin de semaine, il est difficile de résister à un barbecue dans la nature ou dans la cour. L' EB70S est parfait pour les barbecues et pique-niques en plein air. Grâce à sa puissance de 800 W et à sa capacité de 716 Wh, il peut alimenter des grils électriques, des cafetières et des mini-réfrigérateurs, assurant ainsi la fraîcheur des aliments et des boissons. Reliez-le à des panneaux solaires pour profiter d'un approvisionnement illimité en énergie solaire propre.

Lorsque vous planifiez un voyage dans un chalet en forêt, il est important d'avoir une source d'énergie fiable. C'est particulièrement vrai pendant les mois d'été, où de fréquents orages peuvent causer des pannes d'électricité. L'AC200P de 2 000 W est un appareil puissant qui peut offrir le confort d'une maison moderne tout en profitant de la tranquillité de la nature. Il peut alimenter de nombreux appareils ménagers, dont des réfrigérateurs, des séchoirs à cheveux, des fours, des mini-appareils de chauffage, des ventilateurs et plus encore.

En l'honneur de la Journée nationale des patriotes / fête de la Reine , BLUETTI offre une promotion exclusive du 20 au 23 mai. À l'heure actuelle, il lance également un programme de « recommandation d'un ami », dans le cadre duquel l'ami recommandé obtient un rabais de 5 % sur son premier achat, et la personne qui fait la recommandation peut obtenir des dollars BLUETTI équivalents à ses dépenses. Toutes ces offres visent à offrir aux gens la meilleure expérience de plein air pendant la longue fin de semaine de mai.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI est déterminée à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081086/4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amanda Yan, Marketing intégré pour BLUETTI, [email protected], +8615013559696