TORONTO, 20 mai 2025 /CNW/ - BLUETTI, chef de file mondial du stockage d'énergie propre, lance aujourd'hui son Apex 300 révolutionnaire sur Indiegogo - une toute première centrale électrique polyvalente avec une dérivation de 12 kW, un onduleur de 0 ms et une sortie à double tension. Conçu pour une flexibilité ultime, l'Apex 300 prend en charge une vaste gamme d'accessoires, ce qui le rend idéal pour le secours à domicile, les déplacements en VR, la vie hors réseau, et plus encore.

Une solution d'alimentation électrique polyvalente pour chaque situation

Doté d'une puissante batterie de 2 764,8 Wh et d'un onduleur de 3 840 W, l'Apex 300 fournit une puissance à double tension (120 V et 240 V) pour faire fonctionner la plupart des appareils électroménagers. En tant que première centrale électrique portable de l'industrie avec une dérivation de 12 kW et un onduleur de 0 ms, elle permet une sauvegarde essentielle à domicile complet avec une installation et des coûts minimes. Malgré ses performances robustes, il reste transportable à 83,78 lb et ne tire que 20 W au ralenti.

L'évolutivité est un avantage clé, permettant jusqu'à trois unités en parallèle pour une puissance massive de 11,52 kW, une capacité de 58 kWh et un apport solaire de 30 kW, ce qui suffit pour les maisons et les espaces de travail à distance.

Alimentation de secours fiable pour les foyers

Grâce à la fonction d'alerte météorologique extrême, l'Apex 300 prépare les maisons aux pannes d'électricité à venir. Lorsqu'il est intégré aux maisons au moyen d'un sous-panneau Reliance ou du panneau de distribution intelligent AT1, il sauvegarde automatiquement les appareils essentiels. Pendant les pannes d'électricité prolongées, il peut même démarrer les génératrices de gaz 120 V ou 240 V pour la recharge.

Maximisant l'énergie solaire avec le contrôleur de charge solaire SolarX 4K de 500 V/4 000 W, l'Apex 300 assure un recouvrement rapide sur 2 ans. Dans un système parallèle via le Hub A1, il prend un maximum de 30 kW d'énergie solaire, aidant les propriétaires à réduire leurs coûts d'énergie et à atteindre une véritable autosuffisance solaire.

Alimentation électrique portative pour les véhicules récréatifs et la vie hors réseau

Conçu pour les aventuriers et les pionniers hors réseau, l'Apex 300 offre une puissance prête à l'emploi pour vos expéditions les plus fous. Il charge les articles essentiels et même les VR par les ports de 30 A et de 50 A. Pour alimenter des appareils à courant continu comme les ordinateurs portables et les réfrigérateurs de voiture, les utilisateurs peuvent les jumeler à un Hub D1, qui fournit une sortie de 700 W c.c. dans sept ports polyvalents, dont un port Anderson de 50 A. La recharge hors du réseau est tout aussi flexible, au moyen de stations de VE, de génératrices, de panneaux solaires ou de véhicules à l'aide du chargeur d'alternateur Charger 1.

Prix et disponibilité

Lancé sur Indiegogo le 20 mai, obtenez votre offre super-anticipée sur le forfait Apex 300 + B300K pour 1 999 $ US de taxes incluses)

À propos de BLUETTI

BLUETTI est une marque de stockage d'énergie de confiance dans plus de 110 pays, qui s'engage à fournir une énergie propre et durable aux foyers, aux chalets et aux collectivités hors réseau dans le monde entier.

