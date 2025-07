TORONTO, 23 juillet 2025 /CNW/ -- À mesure que les pannes d'électricité deviennent plus fréquentes et que la vie hors réseau prend de l'ampleur partout au Canada, BLUETTI a lancé l'Apex 300, sa centrale électrique modulaire la plus avancée à ce jour. Conçu pour les applications de sauvegarde à domicile et extérieures, l'Apex 300 offre une capacité de 2 764,8 Wh, une sortie évolutive de 3 840 W et une commutation de l'alimentation sans interruption (UPS) de 0 ms, assurant ainsi le fonctionnement des systèmes essentiels pendant les perturbations du réseau.

BLUETTI dévoile une centrale électrique Apex 300 au Canada pour répondre à la demande croissante d’énergie

Les récents événements météorologiques extrêmes en Ontario et en Colombie-Britannique, y compris les vagues de chaleur et les tempêtes de verglas, ont souligné la nécessité d'une alimentation de secours fiable. Le modèle Apex 300 répond à cette demande grâce à des performances robustes pour les besoins énergétiques domestiques et à des caractéristiques polyvalentes pour les voyageurs en VR et les configurations hors réseau. Conçu avec les ports NEMA TT-30R et 14-50R, il prend en charge les VR 30 A et 50 A sans adaptateurs. Lorsqu'ils sont combinés au contrôleur de charge BLUETTI SolarX 4K, trois unités en parallèle permettent jusqu'à 30 720 W d'entrée solaire, ce qui permet une vie hors réseau durable.

Principales innovations :

Capacité de dérivation de 50 A/12 000 W, prenant en charge les appareils électroménagers et les véhicules électriques à forte demande.

Commutation de l'onduleur True 0ms, prévenant les interruptions du système pendant les pannes d'électricité.

Drain ultra-faible ralenti de 20 W, qui prolonge l'alimentation de secours des réfrigérateurs et des appareils médicaux.

Recharge rapide, atteignant 80 % de charge en 40 minutes avec une double entrée solaire.

Technologie de batterie LiFePO, conçue pour plus de 6 000 cycles et offrant jusqu'à 17 ans d'utilisation quotidienne.

Pour les systèmes énergétiques personnalisés, le Hub D1 offre un port Anderson robuste de 12 V/50 A, ce qui simplifie l'intégration aux conversions de fourgons et aux cabines à distance. Les usagers de la route peuvent également se recharger en déplacement à l'aide du chargeur Car DC to DC de BLUETTI.

L'Apex 300 a obtenu une reconnaissance internationale avant son lancement au Canada, recueillant près de 5 millions de dollars américains sur des plateformes mondiales de financement participatif avec le soutien de plus de 2 400 bailleurs de fonds. Cette forte réponse mondiale reflète une demande croissante de solutions d'énergie propre de prochaine génération.

L'Apex 300 a été officiellement lancé au Canada le 22 juillet 2025, avec des tarifs réservés aux acheteurs hâtifs à partir de 1 999 $ CA, disponibles exclusivement dans la boutique officielle de BLUETTI Canada. Pour une durée limitée, les clients peuvent profiter d'un rabais supplémentaire de 10 % en utilisant le code Apex300PR au moment de payer.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier de la technologie de l'énergie propre, BLUETTI fournit des solutions novatrices de stockage d'énergie pour les maisons, les véhicules récréatifs et les personnes vivant hors réseau dans plus de 110 pays et régions. Grâce à des initiatives comme le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI continue de faire progresser l'accès à l'énergie durable dans le monde entier.

