TORONTO, 7 juillet 2025 /CNW/ - BLUETTI, chef de file mondial en matière de solutions de stockage d'énergie propre, annonce le lancement de l'Elite 100 V2, une centrale électrique compacte conçue pour les loisirs de plein air, les voyages en véhicule récréatif et les secours d'urgence, alors que débutent les jours Prime. Dans le cadre de sa gamme estivale élargie au Canada, l'Elite 100 V2 représente un lancement de produit clé aligné sur la période des jours Prime.

Ventes de BLUETTI à l'occasion des jours Prime 2025

Le lancement coïncide également avec les jours Prime de BLUETTI qui se déroulent du 7 au 13 juillet et qui proposent une large gamme de solutions énergétiques portables et domestiques, depuis les systèmes mobiles légers jusqu'aux systèmes de secours évolutifs pour l'ensemble de la maison.

Environ 30 % plus petit que son prédécesseur AC180, l'Elite 100 V2 conserve une puissance nominale de 1 800 W sur 11 ports et supporte une surtension de 3 600 W. Avec une capacité de 1 024 Wh et une entrée solaire de 1 000 W, il se recharge en 70 minutes seulement. Sa conception compacte (11 kg seulement) en fait une solution légère et peu encombrante pour les voyages occasionnels et les utilisations de secours.

Dans la catégorie ~2 kWh, l'Elite 200 V2 de BLUETTI offre une capacité de 2 073,6 Wh et une sortie CA de 2 600 W. Conçue pour les cuisines extérieures, elle alimente des appareils tels que les grills, les réfrigérateurs et les cafetières, avec un faible niveau de bruit et zéro émission. L'AC200L, également dans cette gamme, offre une puissance de 2 400 W et une capacité extensible allant jusqu'à 7,6 kWh, répondant ainsi aux besoins d'alimentation résidentiels et de loisirs avec une prise en charge modulable adaptée à divers appareils.

Dans le segment des produits haute capacité, la prochaine Apex 300, une centrale portable de nouvelle génération de 3 kWh, sera commercialisée au Canada le 23 juillet via la boutique officielle de Bluetti. Conçue pour les cabines hors réseau, les outils électriques et les pannes de longue durée, elle offrira une sortie 240 V, des ports 30A/50 A et une double charge rapide via l'entrée solaire + AC. Avec un contrôle basé sur une application, des modules extensibles et une conception robuste, l'Apex 300 est positionnée comme une mise à niveau clé pour la résilience énergétique domestique et les applications mobiles. Les détails du lancement suivront via les canaux officiels de BLUETTI.

BLUETTI continue d'investir dans des technologies d'alimentation durable conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs dans les scénarios de voyage, de sauvegarde et de vie hors réseau.

Pendant la période des jours Prime (du 7 au 13 juillet), un rabais supplémentaire de 5 % est valable sur les produits BLUETTI admissibles en utilisant le code PD5OFFCA sur Amazon Canada ou BLUETTI5OFF sur la boutique officielle de BLUETTI.

À propos de BLUETTI

BLUETTI est un pionnier du stockage d'énergie portable et résidentiel, qui fournit plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 110 pays. Axé sur la durabilité et l'innovation, BLUETTI soutient l'accès à l'énergie dans le monde par le biais d'initiatives telles que Light An African Family (LAAF), qui promeut une énergie fiable et propre pour les communautés mal desservies.

