OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) a le plaisir d'annoncer que la période de mise en candidature est maintenant ouverte pour le Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2026 de la FRS.

Décernée chaque année, cette distinction nationale récompense des chercheurs dont le travail favorise un accès équitable aux soins de santé et une participation plus inclusive à la recherche en santé au Canada.

« Le Prix pour la diversité et l'équité en recherche de la FRS met en valeur des chercheurs qui s'attaquent à des obstacles persistants en recherche en santé et contribuent à ce qu'elle reflète mieux la diversité de la population canadienne et y réponde plus adéquatement », a déclaré Christine Elliott, présidente du conseil d'administration de la FRS. « Leur leadership contribue à bâtir un système de santé plus inclusif, plus réactif et plus efficace. »

Le lauréat de 2026 sera honoré lors de la remise de prix de la FRS, le 17 novembre à Toronto, en même temps que le lauréat de la prestigieuse Médaille d'honneur de la FRS.

Pour une quatrième année consécutive, la FRS souligne, par l'entremise du Prix pour la diversité et l'équité en recherche, des contributions marquantes qui font progresser le bien-être de la population et profitent de manière importante à des populations diverses et mal desservies. Parmi les lauréats précédents figurent Oluwabukola Salami, pour ses travaux transformateurs sur les politiques et pratiques qui façonnent la santé des populations migrantes; Sonia Anand, pionnière en recherche cardiovasculaire et en équité en santé, pour ses travaux portant sur les déterminants sociaux et génétiques des maladies au sein de populations diverses; et, plus récemment, Juliet Daniel, dont les travaux ont considérablement fait progresser la compréhension des disparités raciales dans les taux de survie au cancer et ont ouvert la voie à des traitements ciblés ainsi qu'à de meilleurs outils diagnostiques.

La FRS invite les gens à soumettre des candidatures de chercheurs d'exception dont les travaux contribuent à des changements significatifs en matière d'accès, de résultats et de participation pour les populations sous-représentées dans les systèmes de santé et de recherche au Canada.

Les nominations sont ouvertes jusqu'au 14 juillet 2026. Pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité et sur la façon de soumettre une candidature, consultez le site https://www.hrf-frs.com/fr/.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est un organisme canadien à but non lucratif consacré à la promotion de l'innovation en santé et à l'amélioration des résultats pour les patients grâce à la recherche appliquée sur les systèmes de santé. La FRS investit dans les projets de recherche visant à réinventer la prestation, l'accès et l'expérience des soins, en mettant l'accent sur des solutions audacieuses et fondées sur des preuves, capables de transformer l'ensemble du système de santé. À travers sa collaboration stratégique avec des universitaires, des innovateurs de l'industrie et d'autres partenaires de premier plan, la FRS met à disposition les ressources et les réseaux nécessaires pour accélérer des changements significatifs et durables.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada. MNC défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et la mise à disposition de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle valorise également l'engagement de ses membres à agir en tant que partenaires de confiance du système de santé canadien. MNC représente 45 entreprises membres qui investissent 3,2 milliards de dollars par an en R. et D., soutenant l'économie canadienne fondée sur le savoir et contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars chaque année à l'économie du Canada. Guidés par le Code de pratiques éthiques, tous les membres collaborent avec les gouvernements, les assureurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes dans le respect des normes éthiques les plus strictes.

SOURCE Fondation pour la recherche en santé

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