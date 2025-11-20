OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Sanofi est la fière récipiendaire du Prix Galien Canada Produit innovateur 2025 pour le développement et la mise sur le marché du nirsévimab (Beyfortus), un anticorps monoclonal révolutionnaire approuvé pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons.

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est fière de féliciter Sanofi, récipiendaire du Prix Galien Canada Produit innovateur 2025! (Groupe CNW/Fondation pour la recherche en santé) Logo de Sanofi (Groupe CNW/Fondation pour la recherche en santé)

Ce prix est décerné chaque année à un médicament considéré comme une découverte ayant apporté une contribution globale très importante aux soins des patients au Canada en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices thérapeutiques et d'innovation.

Le VRS est l'une des principales causes de maladie respiratoire chez les nourrissons et les jeunes enfants. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, le VRS est responsable d'environ 2500 hospitalisations chez les enfants de moins de cinq ans chaque année au Canada. Les taux d'hospitalisation sont disproportionnellement élevés dans les régions nordiques et éloignées, les nourrissons de certaines collectivités étant hospitalisés dans une proportion allant de 5 à 17 % de l'ensemble des naissances vivantes.

Beyfortus est un anticorps monoclonal à longue durée d'action conçu pour protéger tous les nourrissons entrant dans leur première saison du VRS. La demi-vie de ce médicament prolongée permet une protection avec une seule dose pendant toute cette saison propice au virus, ce qui représente une percée dans la prévention du VRS et offre une protection plus large, plus accessible et plus durable pour les nourrissons canadiens.

« Sanofi est honorée d'être reconnue par le jury du Prix Galien », a déclaré Delphine Lansac, directrice générale vaccins de Sanofi. « Beyfortus est une étape importante en matière de santé publique. Pour les parents, les soignants et les systèmes de santé, ce produit offre une réelle tranquillité d'esprit pendant une période vulnérable de la vie d'un enfant. »

Des essais cliniques ont montré que le nirsévimab (Beyfortus) réduit de manière considérable les hospitalisations et les interventions médicales liées au VRS, avec une réduction de 80 % des admissions à l'hôpital associées au VRS. Sur la base de ces données probantes, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé la mise en place d'un programme universel d'immunisation contre le VRS pour les nourrissons nés au Canada.

« Le VRS reste une menace sérieuse pour la santé des nourrissons, en particulier dans les collectivités faisant déjà face à des problèmes systémiques de santé », a déclaré le Dr Ernesto Schiffrin, président du jury du Prix Galien Canada.

« L'élaboration et le déploiement du nirsévimab sont un brillant exemple de collaboration entre la science, l'innovation et la santé publique pour améliorer les résultats pour les familles canadiennes. »

Les chercheurs canadiens ont joué un rôle clé dans le développement clinique de Beyfortus, en fournissant des données essentielles pour l'obtention des approbations réglementaires mondiales.

Le jury du Prix Galien a récompensé le nirsévimab (Beyfortus) pour son vaste potentiel en matière de santé publique, sa percée scientifique et sa contribution considérable à la recherche, au développement et à l'approvisionnement au Canada.

À propos du Prix Galien Canada Produit innovateur

Le Prix Galien Canada Produit innovateur est décerné chaque année à l'entreprise qui a mis au point et lancé au Canada un médicament considéré par un jury indépendant comme ayant apporté la contribution la plus importante aux soins des patients en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices et d'innovation.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est un organisme canadien à but non lucratif dont l'objectif est de favoriser l'innovation dans le domaine des soins de santé et d'améliorer les résultats pour les patients grâce à la recherche appliquée sur les systèmes de santé. Le FRS investit dans la recherche qui réinvente la façon dont les soins sont fournis, accessibles et vécus, en mettant l'accent sur des solutions audacieuses fondées sur des données probantes qui entraînent une transformation à l'échelle du système. Grâce à une collaboration stratégique avec des universitaires de premier plan, des innovateurs du secteur et des partenaires, la FRS fournit les ressources et les réseaux nécessaires pour accélérer un changement significatif et durable.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle défend aussi l'engagement de ses membres d'être un partenaire de confiance du système de santé canadien. MNC représente 47 compagnies membres, qui investissent près de 3,2 milliards de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars à l'économie nationale annuellement. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

