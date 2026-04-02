OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est fière d'annoncer que la période de mise en candidature est maintenant ouverte pour la Médaille d'honneur 2026 de la FRS.

Décernée chaque année, la Médaille d'honneur est l'une des plus importantes distinctions au Canada dans les domaines des sciences de la santé, des politiques publiques et de la recherche. Elle souligne la contribution exceptionnelle de personnes dont les travaux ont considérablement amélioré la vie des Canadiens et fait progresser les connaissances en santé au pays et à l'échelle internationale.

« La Médaille d'honneur rend hommage à des leaders dont le travail a transformé notre façon de comprendre, d'offrir et d'améliorer les soins de santé au Canada », a déclaré Christine Elliott, présidente du conseil d'administration de la FRS. « Nous sommes impatients de recevoir des candidatures qui reflètent l'audace et les résultats concrets nécessaires pour relever les défis de santé actuels. »

Le lauréat 2026 recevra un don de 20 000 $ destiné à l'établissement universitaire de recherche canadien de son choix. La Médaille d'honneur sera décernée lors de la remise des prix de la FRS le 17 novembre 2026 à Toronto.

« La Médaille d'honneur rend hommage à des personnes dont les idées et découvertes font progresser la science et se traduisent par des améliorations concrètes des soins aux patients », a déclaré Bettina Hamelin, présidente et cheffe de la direction de MNC. « Nous sommes fiers de rendre hommage à ceux qui stimulent le progrès et façonnent l'avenir de la santé. »

Depuis 1945, la FRS récompense, par le biais de la Médaille d'honneur, les contributions révolutionnaires à la recherche en santé. Le tout premier lauréat, Sir Alexander Fleming, a été honoré pour la découverte de la pénicilline. L'année suivante, le Dr Charles Best, éminent scientifique médical canadien, a été récompensé pour la codécouverte de l'insuline. Parmi les lauréats notables de la Médaille d'honneur figurent le très honorable Brian Mulroney, pour sa contribution au système de santé canadien, et, plus récemment, le Dr Jeffrey Weitz, clinicien-chercheur de renommée mondiale et expert en thrombose.

Les nominations sont ouvertes jusqu'au 10 juillet 2026. Pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité et sur la façon de soumettre une candidature, consultez le site https://www.hrf-frs.com/fr/.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est un organisme canadien à but non lucratif consacré à la promotion de l'innovation en santé et à l'amélioration des résultats pour les patients grâce à la recherche appliquée sur les systèmes de santé. La FRS investit dans les projets de recherche visant à réinventer la prestation, l'accès et l'expérience des soins, en mettant l'accent sur des solutions audacieuses et fondées sur des preuves, capables de transformer l'ensemble du système de santé. À travers sa collaboration stratégique avec des universitaires, des innovateurs de l'industrie et d'autres partenaires de premier plan, la FRS met à disposition les ressources et les réseaux nécessaires pour accélérer des changements significatifs et durables.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada. MNC défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et la mise à disposition de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle valorise également l'engagement de ses membres à agir en tant que partenaires de confiance du système de santé canadien. MNC représente 45 entreprises membres qui investissent 3,2 milliards de dollars par an en R. et D., soutenant l'économie canadienne fondée sur le savoir et contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars chaque année à l'économie du Canada. Guidés par le Code de pratiques éthiques, tous les membres collaborent avec les gouvernements, les assureurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes dans le respect des normes éthiques les plus strictes.

SOURCE Fondation pour la recherche en santé

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