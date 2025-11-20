Le Dr Jeffrey Weitz reçoit la Médaille d'honneur 2025 de la FRS; Juliet Daniel est nommée récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025 de la FRS

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est fière d'annoncer les récipiendaires de la Médaille d'honneur et du Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025 de la FRS.

Le Dr Jeffrey Weitz, clinicien-chercheur et expert en thrombose mondialement reconnu, est le récipiendaire de la Médaille d'honneur 2025.

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est fière de célébrer le Dr Jeffrey Weitz et Juliet Daniel, deux extraordinaires figures de proue dont le travail continue de façonner l’avenir de la recherche en santé au Canada. (Groupe CNW/Fondation pour la recherche en santé)

Juliet Daniel, biologiste pionnière du cancer et militante pour l'égalité en matière de santé, est la récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025.

Dr Jeffrey Weitz : récipiendaire de la Médaille d'honneur 2025

Le Dr Jeffrey Weitz, professeur distingué à l'Université McMaster, reçoit la Médaille d'honneur de la FRS pour ses contributions internationalement reconnues à la prévention et au traitement des troubles de la coagulation sanguine. Figure de proue de la recherche sur la thrombose, le Dr Weitz a transformé la norme de soins pour les patients atteints de thrombo-embolie veineuse et d'autres troubles de la coagulation grâce à ses travaux novateurs sur l'anticoagulothérapie.

Ses recherches ont jeté les bases scientifiques de nouveaux anticoagulants tels que l'apixaban (EliquisMD) et le rivaroxaban (XareltoMD), qui ont sauvé d'innombrables vies en réduisant le risque d'accidents vasculaires cérébraux et de caillots avec moins d'effets secondaires que les thérapies traditionnelles. Son leadership a conduit à des découvertes thérapeutiques novatrices et a permis de transformer les lignes directrices cliniques dans le monde entier.

« L'engagement permanent du Dr Weitz à traduire la recherche en traitements réels a amélioré la vie de millions de personnes dans le monde », a déclaré Christine Elliott, présidente du conseil d'administration de la FRS. « Ses travaux couvrent tout le spectre des sciences de la santé, du laboratoire au chevet du patient, et illustrent le pouvoir transformateur de la recherche canadienne en santé. Nous sommes fiers de lui décerner ce prix prestigieux. »

Tout au long de sa carrière, le Dr Weitz a rédigé plus de 650 publications évaluées par des pairs, a encadré la prochaine génération de cliniciens-chercheurs et a joué un rôle de premier plan dans des organisations nationales et internationales. Il a été nommé Officier de l'Ordre du Canada, est membre de la Société royale du Canada et est secrétaire général de la Société internationale de thrombose et d'hémostase.

« C'est un grand honneur pour moi de recevoir la Médaille d'honneur 2025 de la FRS. Cette reconnaissance reflète le travail acharné de mes collègues, stagiaires et partenaires qui ont partagé mon engagement à améliorer la prévention et le traitement des troubles de la coagulation sanguine. Je suis fier de réinvestir ce prix dans la recherche à l'Université McMaster pour faire progresser l'innovation canadienne en matière de santé cardiovasculaire », a déclaré le Dr Jeffrey Weitz.

Juliet Daniel : récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025

La FRS est également fière de remettre le Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025 à Juliet Daniel, professeure distinguée et biologiste du cancer à l'Université McMaster. Mme Daniel est récompensée pour ses contributions scientifiques exceptionnelles et son engagement inébranlable en faveur de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité dans la recherche en santé au Canada.

Mme Daniel est largement connue pour sa découverte de Kaiso, un gène impliqué dans les cancers agressifs tels que le cancer du sein triple négatif, un sous-type qui affecte de manière disproportionnée les jeunes femmes noires. Ses travaux ont fait progresser de manière considérable la compréhension des disparités raciales dans les résultats du cancer et ont ouvert la voie à des traitements ciblés et à des diagnostics améliorés.

Au-delà de son laboratoire, Mme Daniel est une ardente défenseure des soins de santé équitables, travaillant en partenariat avec des organismes communautaires comme The Olive Branch of Hope pour sensibiliser les populations mal desservies au cancer du sein. Elle est cofondatrice du Réseau canadien des scientifiques noirs, encadre de jeunes chercheurs et joue un rôle de premier plan dans de nombreuses initiatives nationales axées sur l'équité.

« Les recherches de Mme Daniel ont permis non seulement d'approfondir notre compréhension de la biologie du cancer, mais aussi de lever des obstacles systémiques dans les domaines de la santé et de la science, a souligné Christine Elliott. Son dévouement à la recherche communautaire et au mentorat a permis à d'innombrables étudiants sous-représentés de s'épanouir dans les domaines de la santé, des sciences, des technologies, du génie et des mathématiques. Elle est une actrice du changement dans tous les sens du terme. »

« Je suis très honorée de recevoir le Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2025 de la FRS. Cette reconnaissance souligne l'importance de la recherche qui s'attaque aux inégalités en matière de santé et soutient la prochaine génération de scientifiques et de médecins issus de communautés sous-représentées. Je partage ce prix avec les étudiants, les collègues et les partenaires communautaires qui inspirent et guident mon travail chaque jour », a déclaré Juliet Daniel.

À propos des prix

La Médaille d'honneur de la FRS, décernée chaque année depuis 1945, récompense des personnes dont les travaux ont été reconnus à l'échelle internationale et ont conduit à des avancées révolutionnaires dans le domaine des sciences ou des politiques de la santé. Parmi les précédents récipiendaires figurent le Dr Charles Best pour la codécouverte de l'insuline et le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution au système de soins de santé au Canada.

Le Prix pour la diversité et l'équité en recherche de la FRS, qui en est à sa troisième année d'existence, récompense des chercheurs canadiens exceptionnels qui font progresser la recherche en santé inclusive et accessible et qui améliorent les soins pour les populations qui méritent l'équité.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est un organisme canadien à but non lucratif dont l'objectif est de favoriser l'innovation dans le domaine des soins de santé et d'améliorer les résultats pour les patients grâce à la recherche appliquée sur les systèmes de santé. Le FRS investit dans la recherche qui réinvente la façon dont les soins sont fournis, accessibles et vécus, en mettant l'accent sur des solutions audacieuses fondées sur des données probantes qui entraînent une transformation à l'échelle du système. Grâce à une collaboration stratégique avec des universitaires de premier plan, des innovateurs du secteur et des partenaires, la FRS fournit les ressources et les réseaux nécessaires pour accélérer un changement significatif et durable.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle défend aussi l'engagement de ses membres d'être un partenaire de confiance du système de santé canadien. MNC représente 47 compagnies membres, qui investissent près de 3,2 milliards de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars à l'économie nationale annuellement. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Fondation pour la recherche en santé

