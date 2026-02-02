QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la prolongation, jusqu'au 6 avril 2026, de l'interdiction de transporter certains animaux, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées autour des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés. Cette interdiction, décrétée par arrêté ministériel, s'applique aux espèces suivantes : les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris, les renards roux, les coyotes et leurs hybrides. Conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, quiconque contrevient à cette interdiction s'expose à des sanctions, notamment à des amendes.

La prolongation de cette mesure préventive est nécessaire en raison des cas de rage du raton laveur détectés au Québec, au cours des derniers mois. Certains cas se trouvent dans un secteur touché par un second foyer de rage du raton laveur, soit les municipalités de Stanstead, Stanstead-Est, Canton de Stanstead et Ogden, en Estrie.

Déplacer un animal importun, blessé ou en apparence orphelin peut contribuer à propager la rage dans des secteurs actuellement exempts de cas. Un animal en apparence sain peut être porteur du virus et développer des signes de la maladie plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été infecté. En cas de présence incommodante de ces espèces, les citoyens doivent recourir à des mesures préventives et dissuasives. En dernier recours, si ces mesures demeurent infructueuses, l'animal peut être abattu, dans le respect des lois et règlements applicables. Aucun permis n'est requis dans ce contexte, et cela peut être fait en dehors des périodes de chasse et de piégeage.

Appel à la vigilance en Estrie et en Montérégie

Le Ministère invite la population des régions de l'Estrie et de la Montérégie à participer activement à la surveillance rehaussée. Les citoyens, particulièrement ceux résidant dans les secteurs touchés, sont invités à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en appelant au 1 877 346-6763 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30), ou en remplissant le formulaire en ligne (en tout temps).

Prévenir la rage en adoptant des comportements sécuritaires

Voici les consignes à respecter pour réduire les risques de transmission de la maladie à l'humain :

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire pour que le risque que l'animal soit porteur de la rage soit évalué;

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage;

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger contre cette maladie.

Quoi faire pour éviter d'attirer les animaux sauvages sur votre propriété

Utilisez des poubelles de métal ou de plastique solides et pourvues d'un couvercle bien étanche maintenu fermé au moyen d'un loquet ou d'un élastique.

Bloquez les ouvertures des bâtiments et des entretoits, ainsi que les accès en dessous des cabanons et des perrons.

Évitez de laisser de la nourriture pour les chiens et les chats à l'extérieur.

Évitez d'installer des mangeoires pour les oiseaux sauvages ou utilisez des mangeoires à l'épreuve des ratons laveurs.

Clôturez adéquatement les poulaillers.

Faits saillants :

Depuis décembre 2024 et en date du 28 janvier 2026, 99 cas de rage du raton laveur ont été détectés au Québec.

En 2025, d'importants efforts de contrôle de la rage du raton laveur ont été déployés par le Ministère. Trois opérations de vaccination ont été réalisées : une première en avril, une deuxième en août et septembre, et une troisième en octobre.

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs