Fonderie Horne - Suivi des exigences pour l'autorisation ministérielle : nomination à la présidence du comité de vigie indépendant

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la nomination de M. Luc Boisvert à titre de président du comité de vigie indépendant pour le suivi des exigences de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne. Cette nomination fait suite au désistement de la présidente en poste depuis novembre 2023, Mme Martine Rioux, récemment élue conseillère municipale à la Ville de Rouyn-Noranda.

Très engagé au sein du milieu universitaire et de sa région, Luc Boisvert a accumulé plus de 30 ans d'expérience en gestion, en développement de projet et en gouvernance au sein d'organisations publiques et parapubliques. Il a notamment occupé le poste de vice-recteur aux ressources de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pendant plus de 12 ans, et il agit depuis juin 2025 comme cadre-conseil à l'Université du Québec.

Le Ministère tient à remercier Mme Martine Rioux pour l'important travail réalisé depuis novembre 2023 et pour avoir poursuivi son mandat au cours des dernières semaines, assurant ainsi une transition harmonieuse. Sous sa présidence, le comité s'est notamment allié avec des experts scientifiques et a mis en ligne un site Web qui rassemble les informations liées au suivi de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne. En plus de suivre les exigences de l'autorisation et de vulgariser l'information reçue, le comité de vigie devra produire un bilan incluant des recommandations en prévision du prochain renouvellement de l'autorisation.

Faits saillants :

La création du comité de vigie est l'une des cinq mesures du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda. Ce plan vise notamment à protéger davantage la santé de la population, à approfondir les connaissances sur les impacts des émissions de la Fonderie Horne, à favoriser le développement local et à accroître l'attractivité de la région.

Le comité, dont le président et les membres sont nommés par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a notamment pour mandat : d'assurer le suivi des exigences de l'autorisation ministérielle et de l'échéancier des travaux de modernisation visant à diminuer les concentrations d'arsenic et des autres métaux dans l'air ambiant, tel que l'exige l'autorisation ministérielle; de vulgariser l'information reçue sous diverses formes (études, données des stations de suivi de la qualité de l'air ambiant, échéancier des projets, etc.) et de la communiquer à la population; de produire un bilan destiné au ministre, y compris des constats et des recommandations qui seront pris en considération lors de l'analyse de la demande de renouvellement de l'autorisation ministérielle 2028-2033.



