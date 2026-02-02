L'entreprise Rio Tinto Fer et Titane inc. doit verser 91 361 $ pour avoir enfreint le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère
02 févr, 2026, 10:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le 3 décembre 2025, l'entreprise Rio Tinto Fer et Titane inc., de Sorel-Tracy, en Montérégie, a été déclarée coupable de trois infractions au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA).
Entre le 1er mars et le 9 août 2021, à Sorel-Tracy, plus précisément sur les lots 2031600, 3467817, 2932880 et 3073673, l'entreprise Rio Tinto a réalisé une installation, une activité ou un procédé industriel, à savoir la préparation, la concentration, l'agglomération ou le séchage de minerai, de concentré de minerai, à l'exception du minerai d'amiante et de l'alumine hydratée, qui a émis dans l'atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 de mg\m3R de gaz sec pour deux points d'émission, contrevenant ainsi à l'article 10 du RAA.
De plus, entre 1er mai et le 23 octobre 2022, l'entreprise a omis de transmettre au Ministère le rapport d'échantillonnage des mesures de contrôle des émissions dans les 120 jours suivant la fin de la campagne d'échantillonnage. En agissant ainsi, Rio Tinto a contrevenu aux articles 200 du RAA.
L'entreprise Rio Tinto Fer et Titane inc. a été donc condamnée à verser trois amendes totalisant un montant de 66 000 $ et doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit 25 361 $, pour un montant total de 91 361 $.
Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter la Loi sur la qualité de l'environnement : Q-2 - Loi sur la qualité de l'environnement (gouv.qc.ca).
