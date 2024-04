Projet mobilisateur dans l'industrie des sciences de la vie - Plus de 20 M$ au CQDM pour faire du Québec un pôle d'innovation des thérapies basées sur l'ARN

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 20,3 millions de dollars au Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM). Ce soutien, octroyé dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025, vise à appuyer la réalisation d'un projet mobilisateur qui permettra de développer une nouvelle filière industrielle dans le domaine des thérapies basées sur l'acide ribonucléique (ARN).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de l'événement EFFERVESCENCE, qui se tient aujourd'hui et demain, à Montréal.

Évalué à près de 37,9 millions de dollars, ce projet permettra de renforcer l'écosystème des sciences de la vie québécois et de stimuler l'innovation en déployant de nouveaux services, en améliorant les capacités industrielles actuelles et en attirant des entreprises innovantes de la filière ARN. Il vise aussi à former des personnes issues de métiers variés aux particularités de ce secteur et à accélérer la valorisation des innovations en ARN provenant de la recherche publique québécoise par le transfert vers l'industrie et l'entrepreneuriat.

Le CQDM coordonnera l'initiative et s'assurera de tirer parti des expertises existantes en créant les maillages de première ligne et en développant les collaborations entre les entreprises, les universités, les centres de recherche ainsi que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Les partenaires mobilisés comprennent Axelys, BIOQuébec, ARN Québec, CASTL, les Fonds de recherche du Québec, Médicament Québec, Génome Québec et Teralys Capital.

« Le Québec a la chance de pouvoir compter sur des chercheurs de grand calibre en matière de thérapies basées sur l'ARN. Avec ce projet mobilisateur, on rassemble les acteurs clés de ce créneau pour en faire une véritable filière d'avenir. C'est avec ce genre d'initiative qu'on va hisser le Québec au rang de pôle d'innovation à l'échelle internationale dans ce secteur stratégique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette annonce permettra d'accélérer l'adoption de pratiques et de produits novateurs dans le secteur des thérapies ARN. L'innovation en médecine est un élément clé du Plan santé que nous avons lancé en 2022. Cet investissement répond à nos priorités et à notre engagement d'offrir les meilleurs soins à la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ce projet mobilisateur est le résultat d'une vaste consultation menée auprès des différents acteurs de notre écosystème et de grandes sociétés internationales. En misant sur la profondeur et la complémentarité des expertises d'ici, il permettra d'accroître la compétitivité des entreprises québécoises et de créer un pôle d'attraction mondial en matière de thérapies fondées sur l'ARN, une filière hautement prometteuse. »

Diane Gosselin, présidente et directrice générale du CQDM

« Axelys est fière de participer à cette nouvelle initiative d'importance pour le Québec en contribuant activement à l'accélération de la valorisation des innovations en ARN issues de la recherche publique québécoise. Nous ferons tout ce qu'il faut, en collaboration avec nos partenaires, pour transférer les idées provenant de cette filière vers l'industrie, le tout au bénéfice de la prospérité durable du Québec. »

Jesse Vincent-Herscovici, président-directeur général d'Axelys

« Ce projet permettra l'ouverture de nouvelles portes pour soutenir l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat au sein de la communauté scientifique, de la population étudiante diplômée et, plus généralement, de la relève en biotechnologie. »

Cédric Bisson, associé chez Teralys Capital

« Le Québec bénéficie déjà d'un large éventail de compétences et d'un potentiel industriel de pointe pour le développement de thérapies, de la phase de découverte jusqu'à la mise sur le marché. Ce projet favorisera son ajustement aux spécificités du secteur des ARN, un créneau d'avenir pour la médecine. »

Benoit Larose, président-directeur général de BIOQuébec

« Ce projet permettra de stimuler l'innovation et de renforcer l'écosystème en attirant des fournisseurs spécifiques aux entreprises de la filière de l'ARN. Cette expertise mènera au déploiement de nouveaux services au bénéfice de la société québécoise. »

Josette-Renée Landry, présidente-directrice générale de Génome Québec

« En réponse aux besoins et aux constats exprimés par les entreprises, de même que par les établissements d'enseignement lors de consultations, ce projet mobilisera les différents acteurs impliqués dans les thérapies basées sur l'ARN afin d'assurer un continuum de formations plus performant et de bonifier l'offre existante. Le développement de nos talents permettra d'améliorer la position du Québec dans un environnement mondial hautement compétitif. »

Carole Jabet, directrice scientifique des Fonds de recherche du Québec - Santé

Michelle Savoie, professeure et coresponsable des programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées et de maîtrise en développement du médicament à l'Université de Montréal

Les thérapies basées sur l'ARN constituent une technologie de rupture qui permet de prévenir ou de traiter des maladies infectieuses, des cancers et des maladies rares ou encore d'agir sur des tissus considérés jusque-là comme inatteignables.

La collaboration pour relever les défis de demain, une mesure de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025, vise à soutenir des projets mobilisateurs qui permettent d'enrichir le tissu industriel québécois des sciences de la vie et à le placer à l'avant-garde à l'international en matière de technologies en émergence.

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique qui a été désigné comme seul regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) pour appuyer les innovations en développement des médicaments au Québec. Il favorise le développement collaboratif avec les universités et les centres de recherche publics au Québec.

EFFERVESCENCE est un événement phare en Amérique du Nord, où sont présentés des thèmes en lien avec l'actualité et l'avenir des sciences de la vie lors de deux jours immersifs.

