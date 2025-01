OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Hydro Ottawa s'est classée aujourd'hui pour la dixième fois au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens en reconnaissance de l'importance qu'elle accorde à la formation des jeunes membres de son personnel et au perfectionnement de leurs compétences.

Keith Hutt, technicien de lignes électriques, à Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Compte tenu de sa transition vers l'électrification et la numérisation et des efforts qu'elle déploie pour atteindre son ambitieux objectif consistant à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030, Hydro Ottawa adopte de nouvelles technologies, privilégie l'innovation et attire de jeunes professionnels débordants d'enthousiasme à la perspective de faire carrière dans le secteur de l'électricité en contribuant au domaine des énergies renouvelables et de la viabilité environnementale.

En plus d'accorder des bourses à ses employés et de subventionner les frais de scolarité liés à leurs accréditations professionnelles, l'entreprise met une vaste plateforme d'apprentissage numérique à la disposition de tout son personnel et propose des scénarios de formation en réalité virtuelle à ses apprentis et gens de métier. Le mentorat en cours d'emploi représente une autre valeur importante que prône Hydro Ottawa.

Les perspectives de carrière et les programmes très attrayants qu'offre l'entreprise permettent aux jeunes travailleurs de contribuer positivement à l'organisation et à la communauté dès le début de leur carrière.

Faits en bref

La stratégie de recrutement des talents adoptée par Hydro Ottawa a permis d'attirer de jeunes personnes compétentes. Ainsi, près de 40 % des membres de son personnel sont âgés de 35 ans ou moins.

Près de 24 % des gens de métier d'Hydro Ottawa sont des apprentis.

En plus des programmes de stages pour ingénieurs et d'apprentissage à l'interne, l'entreprise offre des possibilités d'emploi d'été aux étudiants de niveau postsecondaire ainsi que des programmes coopératifs.

Offert conjointement par Hydro Ottawa et le Collège Algonquin, le programme menant au diplôme de technicien en entretien de lignes électriques a récemment été intégré à l'initiative du Collège intitulée We Saved You a Seat , qui encourage les étudiantes à faire carrière en sciences, en technologie, en génie ou en mathématiques.

, qui encourage les étudiantes à faire carrière en sciences, en technologie, en génie ou en mathématiques. En 2018, l'entreprise a créé la Bourse Hydro Ottawa, d'une valeur de 2 500 $, qui est décernée à une étudiante de première année inscrite au programme de technicien en entretien de lignes électriques au Collège Algonquin.

Hydro Ottawa a établi un partenariat externe avec le programme Women in Engineering and IT de l'Université Carleton pour améliorer l'équité des genres parmi les gens de métier, les techniciens, les ingénieurs et les membres de la direction.

Citation

« À Hydro Ottawa, nous outillons un effectif jeune et compétent qui est prêt à bâtir et à prendre en main notre avenir énergétique. En plus d'offrir aux jeunes des perspectives de carrière stimulantes, nous leur donnons la possibilité de s'attaquer à des enjeux de taille en mettant au point des solutions novatrices et durables pour notre secteur, notre environnement et notre planète. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède trois filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et de la municipalité de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; et Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale. Pour obtenir plus d'information, visitez : https://hydroottawaholding.com/fr/

