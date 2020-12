OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) propose des modifications aux conditions du projet de terminal et d'exportation LNG Canada, qui a été approuvé en juin 2015. Le projet de terminal et d'exportation LNG Canada comprend une installation destinée à la liquéfaction du gaz naturel et en un terminal portuaire situés dans le district de Kitimat, en Colombie-Britannique.

Les modifications proposées aux conditions comprennent la révision du seuil des bruits sous-marins et des limites d'exclusion pour la protection des mammifères marins pendant la construction. Les conditions incluses dans les déclarations de décision sont mises en place pour atténuer les effets environnementaux d'un projet.

L'Agence a réalisé une analyse des effets environnementaux associés aux modifications proposées. Elle invite maintenant le public et les groupes autochtones à examiner son rapport d'analyse provisoire et à formuler des commentaires sur les modifications qu'elle propose d'apporter aux conditions.

Les commentaires transmis par écrit dans l'une ou l'autre des deux langues officielles seront acceptés jusqu'au 25 janvier 2021.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80038). Les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet. Des renseignements sur d'autres moyens de présenter des commentaires sont également disponibles dans le Registre.

L'Agence prendra en compte les commentaires reçus lorsqu'elle finalisera les modifications proposées aux conditions actuelles établies dans la déclaration de décision relative au projet. Si le ministre accepte ces modifications, une déclaration de décision modifiée sera remise au promoteur, LNG Canada Development Inc.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Pour en savoir plus sur le projet et la phase suivant la décision, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

