OTTAWA, ON, le 3 juill. 2025 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et du Gouvernement de la Nation Crie, réalise une évaluation d'impact fédérale pour le projet minier Troilus, situé à environ 76 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et à environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec.

Le comité conjoint invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de l'étude d'impact du promoteur et à lui faire part de leurs commentaires. Ce document identifie les effets potentiels du projet sur l'environnement et les mesures proposées pour les atténuer.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83658). Le résumé de l'étude d'impact du promoteur est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AIEC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'au 17 août 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la troisième des quatre occasions offertes aux peuples autochtones et au public de présenter des commentaires dans le cadre du processus d'évaluation d'impact du projet. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation aideront le comité conjoint à préparer une version provisoire du rapport d'évaluation d'impact du projet et contribueront à éclairer les prochaines étapes du processus d'examen du projet.

Quel est le projet proposé?

La société Troilus Gold propose la construction, l'exploitation et la fermeture d'une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre située à environ 76 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et à environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec. Tel que proposé, le projet minier Troilus comprendrait l'exploitation de deux anciennes fosses et de deux nouvelles fosses, la réutilisation du parc à résidus, l'aménagement de haldes à stériles et à mort-terrain ainsi que la construction et l'opération d'un nouveau complexe usinier de traitement du minerai. Le projet aurait une capacité maximale de production de minerai de 50 000 tonnes par jour et une durée d'exploitation de 22 ans.

