OTTAWA, ON, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sollicite les candidatures de personnes souhaitant devenir membres du Conseil consultatif de la ministre sur l'évaluation d'impact (le Conseil).

Le Conseil prodigue à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) des conseils non partisans sur les questions liées à la mise en œuvre des évaluations d'impact au titre de la Loi sur l'évaluation d'impact, y compris sur les sujets suivants :

efficacité et efficience du processus d'évaluation d'impact;

transparence et prévisibilité des processus d'évaluation;

réconciliation et respect des droits autochtones dans le cadre des évaluations d'impact;

sujets prioritaires pour la ministre.

Le Conseil est composé de 7 à 12 membres de divers horizons, dont un président, de manière à garantir qu'il prodigue des conseils indépendants, stratégiques et à vaste portée pour aider à façonner la manière dont les grands projets vont de l'avant, à l'appui des objectifs du Canada en matière d'économie et de durabilité.

Les Autochtones, les universitaires et les représentants de l'industrie, de groupes d'intérêt, d'organisations non gouvernementales et de tous les ordres de gouvernement sont encouragés à présenter leur candidature.

Pour obtenir des renseignements complets sur les qualifications et le processus de candidature, veuillez consulter la page de candidature. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 28 août 2025.

Suivez-nous sur X : @AEIC_IAAC #ÉvaluationImpact

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en écrivant à [email protected].